Egy évtizedig volt kapusedző, portásként megtartották volna

Horváth Győző a Facebookon számolt be arról, hogy megszüntette a szerződését a Zalaegerszegi TE. A korábbi kapusedző arról írt, hogy 9 éves kora óta igazolt játékos volt, 120 élvonalbeli bajnokin ült a kispadon, kupadöntős is volt. Csank János mellett a másodosztályban is segítette a csapatot.

12 éven át dolgozott a ZTE-ért, de hétfőn megszüntették a szerződését. Pontosabban

portásként foglalkoztatták volna volna, de azt nem fogadta el.

Ettől még nagyon szurkol a csapat feljutásáért, amelyik 11 pont távolságra áll a második helytől. Horváthról van egy videó is munka közben.