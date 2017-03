Még több kora délutáni spanyol bajnoki jöhet

A következő bajnoki idényekben több futballmérkőzés kezdődhet korábban a Primera Divisiónban, ha tovább nő az ázsiai szurkolók száma, írja az MTI.

A spanyol liga elnöke beszélt arról, hogy már eddig is módosult a korábbi hagyományos program: a vasárnap deles kezdés korábban is megvolt, de a mostani sorozatban vezették be, hogy szombaton közép-európai idő szerint 13 órakor indul az első mérkőzés, emellett nagy rangadókat előrehoztak estéről 16.15-re, ami kedvez a spanyol futballt Ázsiában követőknek.

A 22 órás kezdést pedig elhagyták.

Barcelona és a Real Madrid decemberi meccse délután volt, és szintén 16.15-kor kezdődik majd a Real és az Atlético Madrid április 8-ai mérkőzése. Néhány rangadó azért így is estére maradt, például a Real és a Barcelona madridi találkozója április 23-án 20.45-kor kezdődik.

"Változtattunk a kezdési időpontokon, hogy itt, Ázsiában is normális időben lehessen követni a mérkőzéseket, és még további lépéseket tervezünk. Számunkra Szingapúr lesz a kapu Kelet-Ázsiához, innen próbálunk elérni még több szurkolót" - mondta Tebas.

A spanyol élvonalban három klubnak - a Valenciának, a Granadának és az Espanyolnak - van ázsiai tulajdonosa. A Kína leggazdagabb embere, Vang Csien-lin tulajdonában álló Dalian Wanda csoport húsz százalékot birtokol az Atlético Madridban, és a csapat új stadionjának a névadója lesz.