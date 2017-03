Ferguson félelmetes elutasítást kapott a Milan-legenda apjától

Alex Ferguson egy New York-i sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy nagyon szerette volna leigazolni Paolo Maldinit a Manchester Unitedbe, de a futballista apja, Cesare Maldini nem engedte, hogy elhagyja az AC Milant.

„Amikor találkoztam az apjával, elég félelmetes volt. Csak egy fejrázást kaptam. Azt mondta: «A nagyapám a Milan, az apám is az, én is a Milan vagyok, ahogy a fiaim is a Milant jelentik. Felejtsd el.»" – mondta Ferguson.

Paolo Maldini neve valóban egybe forrt a Milanéval, a hátvéd sosem játszott más klubban, összesen több mint ezer meccsen szerepelt ott 1984 és 2009 között. Ezalatt nyert hét olasz bajnokságot, egy kupát és öt Bajnokok Ligáját.

Az apa, Cesare Maldini azért tett néhány kanyart az életében, igaz 1954 és 1966 között csak a Milanban játszott, utána egy évre Torinóba ment. 1972-től aztán két évig edző is volt a Milannal, majd 2001-ben egy kis időre visszatért.