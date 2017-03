Blattert nem a korrupció, hazája magatartása viselte meg

A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) megbukott elnöke, Sepp Blatter interjút adott a Nemzeti Sportnak. A kérések többségének általában nem tesz eleget a svájci vezető, és egyáltalán nem találkozik újságírókkal. Puskás Ferenc és Orbán Viktor országával azonban kivételt tett - ezt maga mondja.

Puskás nagy tisztelője volt - Svájcban volt az a vb, amelyiken Magyarország második lett a nyugatnémetek mögött -, itt volt a temetésén is, Orbánt is jól ismeri, a felcsúti akadémián is járt. A Puskás-díjról az akadémián szerződött.

Akinek az interjút adta, Szöllősi György főszerkesztő korábban a felcsúti akadémia kommunikációs igazgatója volt.

Blatter többször hangoztatta, hogy nem bűnös, és természetesen bagatellizálja sportbeli eltiltását. "Ez csak egy felfüggesztés, egy sportbeli eltiltás." Holott eltiltást sem gyakorta osztogatni.

A potom 26 millió dolláros bónuszt, ami a legújabb vizsgálat tárgya, meg sem említette.

Tény, nem került az ügye vádemelési szakaszba, de ez nem jelenti azt, hogy nem is kerülhet oda, hiszen az FBI is nyomozott ellene. És manapság nem is lehet összeszámolni, hány vezető FIFA-tisztségviselőt tartóztattak le.

A 80 éves Blatter egyébként elmondta, mi okozta a vesztét. Az volt a háttéralku, hogy a 2018-as vb-t az oroszok, 2022-t pedig az Egyesült Államok kapja. Ez aztán felborult, mert Sarkozy és Platini elkezdett kampányolni Katar mellett. Mivel négyen átálltak, 12-10 helyett 14-8 lett a vége az araboknak, az USA pedig hoppon maradt. Blatter valószínűsíti, ha az USA megkapja a vb-t, akkor még mindig ő az elnök.

Az megviselte, hogy a svájci hatóságok rászálltak, mert ő hazafi, katona is volt, 3500 ember parancsnoka.

A hat éves eltiltását töltő Blatter mai magyar fociból Gulácsi Pétert ismeri.

Vlagyimir Putyin meghívását természetesen elfogadja, és elmegy a jövő évi vb-re, a felvetésre, hogy Nobel-békedíjat érdemelne, szerényen nem reagált.

Kicsit beszólt utódjának, Gianni Infantinónak, ő ugyanis nem ért egyet a kibővített, 48 csapatos vb-vel.