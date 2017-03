A szerbek sztárfutballistája tökéletes gólpasszt adott az ellenfélnek

Szerbia nem kezdte túl jól a vb-selejtező ötödik körét, a nála gyengébb Grúziát már az ötödik percben könnyű gólhoz segítette.

A D csoportban két ponttal ötödik helyen álló Grúzia nem volt túl veszélyes a kapura, de a Manchester Cityben is játszó szerb Kolarov, egy elszúrt hazaadásból tökéletes gólpasszt adott Katcharovnak.

A szerbek még az első félidő végén egyenlítettek, a 45. percben Tadics lőtte be a tizenegyesüket.

A 64. percben a vezetést is megszerezték, 16-ról Mitrovics talált be, aztán Gacsinovics állította be az 1-3-as végeredményt.