A 11 portugál csapás

Szombaton a 12. hivatalos meccsét játssza egymás ellen a portugál és a magyar válogatott. Ami az előző 11 mérkőzést illeti, nem túl biztató a kép, 7 portugál győzelem és 4 döntetlen a mérleg. A portugálokat még a 66-os, brazilokat verő vb-csapat, de még az Aranycsapat maradványa, a Puskással és Kocsissal kiálló válogatott sem tudta legyőzni.

A tavalyi Eb-n majdnem meglepetést okoztunk, most pedig nagyon fontos meccset játszunk.

11 fejezet a magyar-portugálok történetéből:

1. Portugália-Magyarország 3-3 (1-2)

Barátságos. 1926. december 26. Porto, Campo do Ameal. Vezette: José Llovera Mas (spanyol)

Gól: João dos Santos (40., 11-esből), Tiago Severo (49.), José Martins (60.), ill. Holzbauer (9., 74.), Braun (22.)

Sokáig nem is ismerték el hivatalosnak az első találkozót. Ennek az oka az volt, hogy a gazdasági nehézségek miatt több magyar klub is Európában portyázott, hogy némi anyagi támogatáshoz jusson. Decemberben a Sabária és a Hungária is Spanyolországban túrázott, miközben az MLSZ a spanyolokkal kötött le barátságos meccset, így december 15-én Madrid válogatottjával, négy nappal később a spanyol nemzeti csapattal volt találkozó.

Végül a Téli Kupa miatt több egyesület visszatért, és a spanyoloknál túrázó Sabária és Hungária mellett a Budai 33, a Kispest és a Bástya csapataiból verbuválódott csapat állt ki Portugália ellen, és nem is szerepelt rosszul, hiszen 2-0-ra is vezetett. Az MLSZ végül valószínűleg azért engedett, mert megkapta a meccsért járó pénzt a portugáloktól, akik egyből hivatalosnak ismerték el a találkozót. Ezt az MLSZ csak 2000-ben minősítette annak.

2. Portugália-Magyarország 1-0 (0-0)

Barátságos. 1933. január 29., Lisszabon, Estadio do Lumiar. Vezette Ramon Melcón (spanyol)

Gól: Artur Pinga (57.)

Hasonlóan zajlott le a hét évvel későbbi találkozó is. Akkor egy kéthetes francia–portugál-túra egyik állomása volt a meccs, és ezt is csak nemrégiben ismerték el hivatalosnak. Akkoriban magyar profiválogatott néven futott a csapat, amely sok más csapathoz hasonlóan azért járta Európát, hogy pénzt gyűjtsön az anyagi és erkölcsi javakban elszegényedett magyar futballnak.

Ahogy a Nemzeti Sport korabeli tudósítása írja: „Az úttól, betegségektől megviselt csapat kissé fáradtan mozgott (...) a viharos, jégesővel fűszerezett időben." A magyar csapat a túrán amúgy három győztes meccs és 12-0-s gólkülönbség után kapott ki. A meccsen a 3. percben Titkos gólt rúgott, de les miatt nem adták meg. Volt még kapufánk is, mégis kikaptunk. A 35. percben pedig Barátky és César addig rugdosta egymást, míg mind a kettőjüket kiállították.

3. Portugália-Magyarország 4-0 (2-0)

Barátságos. 1938. január 9. Lisszabon, Estadio Benfica. Vezette: Georges Capdevilla (francia).

Gól: Espirito Santo (14.), João Cruz Pedro (15., 75.), Manuel Soeiro (48.)

A magyar csapatok téli túrájának volt állomása ez a meccs. Napokkal a meccs előtt még a szintén Portugáliában túrázó Hungária csapatát dicsérték a helyi lapok, hogy aztán néhány nappal már sajátjuk technikai tökéletességéről írjanak. És még az sem segített a mieinken, hogy a felkészülésnél a már 14 éve Spanyolországban és Portugáliában dolgozó Hertzka Lipót is segédkezett. A meccs előtti napon ő vezényelt edzést, amelyen taktikai utasításokkal látta el a csapatunkat.

Aztán jött a meccs és a megsemmisítő vereség. A szakadó eső megint nem segítette a magyarok technikás játékát, ráadásul a kapus Szabó Antal hibájából két perc alatt két gólt kaptak. Nem bírtak a lendületes latin futballal, ahogy a korabeli szalagcím is hirdeti. A meccs tanulságát aztán Hertzka foglalta össze találóan: „A magyar futballnak nincs fegyvere a latin futball, főleg a gyorsaság ellen. A magyar csapat jóformán nem mutatott semmit sem, játékára jellemző, hogy alig ment lövés a kapura. A portugál válogatottat idehaza semmiféle válogatott sem tudja megverni."

4. Portugália-Magyarország 2-2 (1-0)

Barátságos. 1956. június 9. Lisszabon Estádio Nacional. Vezette: Vincenzo Orlandini (olasz).

Gól: José Águas (45.), Manuel Vasques (65.), ill. Kocsis (51.), Lantos (59.)

Hiába hat Aranycsapat-játékos a kezdőben Puskás Ferenccel együtt, csak nem jött össze az első győzelem a portugálok ellen. Azért különösen bosszantó volt ez a döntetlen, mert nagy mezőfölényben játszott mind a két félidőben a magyar csapat, a szögletarány is 11:5 volt ide, mégsem sikerült a győzelem. Még egy magyar 11-est visszavontak a hazaiak nyomására

Persze számos kritika is megfogalmazódott a magyar csapat játékával szemben. A magyar csapat bemutatót tartott küzdelem helyett, írták a lapok. Ráadásul három nappal később a két csapat, majdnem ugyanilyen összetételben egy Budapest-Lisszabon meccset vívott és Puskás kettő és Kocsis góljaival 3-0-ra nyert. Júliusban el is fogyott a levegő a válogatott körül, leváltották Sebes Gusztáv kapitányt.

Fotó: Farkas Tamás Puskás Ferenc és Kocsis Sándor

5. Magyarország-Portugália 1-3 (0-1)

Világbajnokság. 1966. július 13. Manchester, Old Trafford. Vezette: Leo Callaghan (walesi).

Gól: José Augusto (3., 67.), José Torres (90.), ill. Bene Ferenc (60.)

A két csapat közös történetének első igazán fontos meccse a 66-os világbajnokságon jött össze. A magyar csapat még az előző évben, veretlenül vívta meg az osztrákok és az NDK elleni selejtezőt, a felkészülés is jól sikerült, így aztán felfokozott várakozás után jött a nyitómeccs a portugálok ellen. A manchesteri meccs nem éppen úgy sikerült, ahogy várta mindenki. A legbiztosabb helyzeteit is kihagyta a magyar csapat. Kapushibák miatt vesztettünk, írta címlapján a korabeli Népsport.

A meccs után a szakírók szegény Szentmihályi Antalra húzták rá a vereséget. Ahogy az értékelésbe bekerült. "Szentmihályi a bemelegítésnél megütötte magát, s ennek tulajdonítható, hogy játéka bizonytalanná vált. Ez különösen a második és harmadik gólnál mutatkozott meg. Miatta vesztettünk elsősorban!" Szigorú kritika, de a tények visszanézhetőek. A fájdalmas vereség ellenére nem hogy talpra állt a csapat, de a brazilokat is verve továbbjutott a csoportból. Végül a szovjetek elleni meccs jelentette a végállomást.

6. Portugália-Magyarország 0-0

Barátságos. 1983. április 13. Coimbra, Estádio Cidade de Coimba. Vezette: Georges Konrath (francia).

Az 1984-es Eb-selejtezőkre készült a csapat, Mészöly Kálmán kapitány pedig kifejezetten ezt a meccset tekintette az angolok elleni Eb-selejtező főpróbájának, azt mondta egy idegenbeli döntetlennel már elégedett lenne. A mérkőzés napján játszott amúgy az olimpiai válogatott a görögök ellen fontos meccset, így néhányan Budapesten maradtak.

Az olimpiai selejtező jól sikerült, Kardos, Szokolai és Tulipán góljaival 3-1-re vertük a görögöket, míg a nagy csapat 0-0-t harcolt ki Coimbrában. Még a portugálok is dicsérték a magyarokat: Ilyen játékkal pontot lehet a Wembleyben szerezni (nem lehetett, 2-0-ra kikaptunk). Hitet lehetett, kellett volna meríteni az eredményből, hiszen a győzelem sem volt messze. Az Eb-selejtezősorozat aztán nem is sikerült, 1972 után immár harmadszor maradtunk le a tornáról.

7. Magyarország-Portugália 1-3 (1-0)

Eb-selejtező. 1998. szeptember 6. Népstadion. Vezette: Urs Meier (svájci)

Gól: Horváth Ferenc (32.), ill. Sá Pinto (56., 76.), Rui Costa 84.)

A legutóbbi találkozás óta lepergett még három Európa-bajnokság nélkülünk, amikor 2000-esre selejtezve éppen a portugálokat sodorta mellénk a sorsolás szeszélye. Úgy érkeztünk el a selejtezőig, hogy Bicskei Bertalan csapata abban az évben öt barátságos meccset vívott, és az osztrákokat, Iránt, a litvánokat és a szlovéneket is legyőzte, Macedónia ellen volt 0-0. Így optimizmussal telve várta a közvélemény az első selejtezőt. Ami nagyszerűen indult, hiszen vezettünk.

Pechünkre éppen az Sá Pinto duplázott, akit 1997-ben azért tiltottak el másfél évre, mert összeverekedett az akkori szövetségi kapitánnyal, Artur Jorge-zsal, így a portugáloknál sem örült mindenki a visszatérésének, de a meccs után gyorsan megbocsátottak neki. És persze Luis Figót sem tudtuk tartani. Pedig Orbán Viktor, az akkori miniszterelnök még látogatást is tett Tatán a csapatnál, de ez sem segített.

Az olimpiai válogatott is kikapott 3-0-ra a portugáloktól. Ez a realitás! - írta akkor a sportlap.

8. Portugália-Magyarország 3-0 (2-0)

Eb-selejtező, 1999. október 10. Lisszabon, Estádio da Luz. Vezette: Kin Milton Nielsen (dán).

Gól: Rui Costa (13., 11-esből), João Pinto (16.), Abel Xavier (58.)

Ezek után már nem sokan bíztak abban, hogy éppen Portugáliában sikerül a visszavágás. Meg amúgy is már mindegy volt: a románoktól és a szlovákoktól is csak 1-1 pontot tudtunk elcsenni, és az utolsó, portugálok elleni meccs előtt 10 pontra voltunk a továbbjutást érhető második helytől. Gyakorlatilag három perc alatt, az első negyedóra végére eldőlt minden fontos kérdés.

Aztán jött megint a fájdalmas felébredés, úgy kaptunk ízelítőt az igazi futballból, hogy 47 percen át emberelőnyben játszottunk. Kilencven perc alatt két kaput eltaláló lövésünk a volt. A későbbi Eb-elődöntős portugálok lefociztak minket. Azt persze már a meccs előtt tudta mindenki, hogy egyénileg is sokkal képzettebbek, így aztán nem volt meglepő, hogy a játéknak nem akadt olyan eleme, amelyben fel tudtuk volna velük venni a versenyt.

9. Magyarország-Portugália 0-1 (0-1)

Vb-selejtező. 2009. szeptember 9. Népstadion. Vezette: Stéphane Lannoy (francia).

Gól: Pepe (10.)

Egy évtized után most a világbajnokságért selejteztünk velük. A tíz évvel korábbi Aranygenerációjuk után egy újabb bontogatta a szárnyait. Mi pedig pont a lehető legrosszabbkor találkoztunk velük. Úgy kezdődött, hogy augusztus 12-én a Népstadionban 1-0-ra kikaptunk a románoktól, barátságos meccsen. Három héttel később jött a svédek elleni vb-selejtező, amelyen 1-1-re álltunk, amikor a kapuból későn kimozduló Babos úgy rúgta rá Ibrahimovicra a labdát, hogy az a kapunkba pattant. A 94. percben. Négy nappal később pedig jöttek a portugálok.

Ezúttal a 10. percig kellett várni az újabb Babos hibára, amikor egy beívelt szabadrúgásnak nyúlt mellé, Pepe megelőzte és el is döntötte a meccset. Hiába igyekezett a csapat, és oldotta meg Cristiano Ronaldo kikapcsolását, ereje már a támadások építésére nem maradt. Ez a meccs volt, amivel végképp elszálltak a mieink esélyei, hogy kijussanak a dél-afrikai vb-re, egészen biztossá egy hónappal később vált, amikor lejátszották ennek a találkozónak a visszavágóját.

10. Portugália-Magyarország 3-0 (1-0)

Vb-selejtező. 2009. október 10. Lisszabon, Estádio da Luz. Vezette: Alain Hamer (luxemburgi).

Gól: Simão Sabrosa (18.), Liédson da Silva (74.), Simão Sabrosa (79.)

Érdekes párhuzamot hozott a meccs, a közvéleményt sokkal jobban érdekelte, mi történik Egyiptomban, ahol az U20-as válogatottunk vitézül, a bronzérmet szerezte meg a világbajnokságon. A Nemzeti Sport akkori száma csak egy sima szalagcímben számolt be arról, hogy öt vb-selejtező alatt csupán egy pontot és két gólt szerzett a válogatottunk.

Ez volt a szomorú valóság. Borzasztó messze voltunk Európától.

A portugálok tükörsima győzelmet arattak úgy, hogy Dzsudzsák és Gera igyekezett valamit tenni azért, hogy maradjon halvány pozitív emlék a meccsről. Előbbi az előkészítésben próbált meg jeleskedni, míg Gera egyszer a keresztlécet találta el fejjel. És ennyi. Még várt ránk egy dániai kaland, ahol az addigra már biztos továbbjutó hazaiak nem bánták annyira, hogy Buzsáky góljával nyertünk.

Nekünk meg újabb hét évet várjunk, hogy ezúttal ne szégyenkezve kelljen lejönni a pályáról.

11. Magyarország-Portugália 3-3

Európa-bajnokság. 2016. június 22. Lyon, Parc Olympique Lyonnais. Vezette Martin Atkinson (angol).

Gól: Gera (19.), Dzsudzsák (47., 55.), ill. Nani (42.), Cristiano Ronaldo (50., 62.)

Éppen Dzsudzsák és Gera volt az a két futballistánk, aki ezen a meccsen is főszerepet vállalt. Magyarország óriási bravúrt hajtott végre azzal, hogy a pótselejtezőt sikeresen megvívva, 1972 óta először eljutott az Európa-bajnokságra. Ott aztán megvertük Ausztriát, Izland ellen a végén mentettünk pontot, és úgy vártuk a portugálok elleni meccset, hogy második helynél rosszabbul már biztosan nem végezhettünk, azaz továbbjutóként felszabadultan várhattuk a találkozót.

Ennyire felszabadultan még nem vártunk Portugália elleni futballmeccset, amióta világ a világ. Ennek megfelelően Gera Zoltán akkora gólt lőtt, amellyel a legszebb gólok versenyét is megnyerte. Dzsudzsák pedig két hatalmas gólt lőtt, igaz, mindkétszer ellenfélről megpattanva jutott kapuba a labda, de elég volt, hogy Cristiano Ronaldo toporzékoljon dühében. A világ egyik legjobbját ezúttal nem sikerült tartani. Kétszer is egyenlített, amely nem mellesleg a portugál továbbjutást is eredményezte.

Aztán Ronaldóék a Eb-győzelemig meg sem álltak.

Ilyen kacskaringós úton jutottunk el a szombati meccsig. 11 nyeretlenül megvívott csata után, nagy bravúr lenne megtörni a rossz sorozatot. Már csak 11 olyan futballnemzet van, amelyet sosem sikerült eddig legyőznie a magyar válogatottnak (az alábbi táblázatból látszik azért, hogy ebből kilenccel egy, vagy két meccset játszottunk). De ennyi meccsből nem nyerni, ahogy a portugálok ellen állunk, erre nincs példa.