Holland futballválság: kirúgták a szövetségi kapitányt

A Bulgária elleni vereség után kirúgták a holland szövetségi kapitányi posztról Danny Blindet.

A csapata szombat este kapott ki idegenben két góllal, ezzel nagyon nehéz helyzetbe került a világbajnoki selejtezőcsoportjában: már most hat pont a lemaradásra a csoportelső franciákkal szemben, a második svédek hárommal előzik őket, és most már Bulgária is előttük van.

Hollandia a legutóbbi Európa-bajnokságra sem jutott ki, úgyhogy a szövetség úgy gondolta, hogy még most lépni kell, mielőtt lemaradnak a 2018-as világbajnokságról. Más kérdés, hogy egy ilyen váltással már ráfáztak nem is olyan rég.

Blindet 2015-ben nevezték ki a válogatott élére, miután Guus Hiddink már az Eb-s selejtezősorozat elején leszerepelt. Vele sem jutottak ki, de ennek ellenére megtarthatta az állását, egészen mostanáig.

Kilenc tétmérkőzésen irányította a válogatottat, ebből ötöt elvesztettek. Hollandia kedden játssza következő mérkőzését, az egy barátságos lesz az olaszok ellen.