3,5 év után volt újra angol válogatott, naná, hogy gólt lőtt

A Sunderland-támadó Jermaine Defoe több mint három év után játszhatott ismét az angol futballválogatottban, miután Harry Kane megsérült, Rooney pedig formán kívül van.

Gareth Southgate szövetségi kapitány rögtön be is rakta a kezdőbe a 34 éves futballistát a litvánok elleni világbajnoki selejtezőn, Defoe pedig egyből kihasználta a lehetőséget. A 21. percben Sterling tört be a szélről, és középre játszott, ahol már ott várt Defoe, és közelről a kapuba passzolt, ezzel megvolt az angolok vezető gólja.

Defoe több mint négy évvel ezelőtt lőtt utoljára gólt az angol válogatottban, akkor egy San Marino elleni 8-0-s kiütésből vette ki a részét két találattal. Ötvenhatodik mérkőzésén ez volt a huszadik gólja a nemzeti csapatban.

A futballista hatvan percet töltött a pályán, a Leicester City-támadó Jamie Vardy váltotta, és ő lőtte az angolok második gólját néhány perccel később, ezzel be is biztosította az angolok győzelmét.

Anglia 2-0-ra nyert, és vezeti selejtezős csoportját.