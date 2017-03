Most már biztos: Gerrard túl korán hagyta abba

Liverpool-Real Madrid volt szombaton az Anfielden, de öreg fiúk, Steven Gerrard és társai Figóékkal játszottak jótékonysági meccset. Remek show volt, 4-3-ra győzött a Pool, mindenki jól szórakozott, pláne, hogy a hazaiak már 4-0-ra vezettek.

És hogy Gerrard újra nagyot játszott. Két éve hagyta el a Liverpoolt, pár hónapja vonult vissza az LA Galaxyből, de nem látszott rajta, hogy már nincs edzésben. Egyet lőtt, két gólpasszt adott, és megcsinált egy büntetőt.

Amit viszont nem végezhetett el, mert Robbie Fowler elkobozta tőle a labdát. "Ki nem hagytam volna, hogy a Kop előtt rúghatok gólt" - mondta a volt csatárkedvenc.

Gerrardnak nem is kellett a tizenegyes, lőtt gólt akcióból, nem is akármilyet: a levegőben szenzációsan vette át a labdát, amivel kapura is fordult, majd közelről bevágta. Ezzel mentek 4-0-ra, a Real innen jött vissza.