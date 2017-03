A francia-spanyolon bemutatkozott a futball új világa: 1-1 helyett 0-2

Az 50. percben fejelt gólt Antoine Griezmann a keddi francia-spanyol barátságos meccsen, a partjelző nem mozdult, megvolt az ünneplés, majd Felix Zwayer bíró kirúgást jelzett. Megvizsgáltatta ugyanis a gólt a stadionban láthatatlan videóbíróval, és nem adta meg a találatot.

Valóban, Kurzawa lesen volt, mielőtt fejjel gólpasszt adott az atleticós csatárnak.

A spanyolok szűk 20 perccel később szerezték meg a vezetést, az éppcsak beállt Deulofeu bebőrözte Koscielnyt, egyértelmű büntető, David Silva pedig simán bevágta.

A 77. percben újra Deulofeu és a videóbíró volt a főszereplő, a Milan-szélső most gólt rúgott, de a partjelző lest mutatott. A játékvezető újra felszólt, és másodpercek múlva közölték is vele, ez bizony nem volt les, a gól érvényes.

Vagyis elvettek egy gólt, aminél nem jelzett lest a partjelző, és megadtak egyet, aminél igen. Enélkül a spanyolok nem győzhettek volna 2-0-ra.

Lassan kezdhetünk hozzászokni, hogy eltűnnek a leshibák a futballból. Végre, nem lesz nehéz.