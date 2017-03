Dzsudzsáknak nem kellene mindig játszani

A 29-szeres magyar válogatott futballista Esterházy Márton értékelte a szombati portugál-magyar vb-selejtezőt a DigiSport Reggeli Start műsorában. A korábbi játékos azzal kezdte, hogy szerinte túlzott az elvárás a magyar válogatott csapattal szemben, hiszen senki nem várta el tőlük, hogy a vb-selejtezőt is megoldják egy ilyen nehéz csoportból.

"Az Európa-bajnokság alatt nem játszottunk győzelmi kényszer alatt. Feröer ellen nyerni kellett, Svájc ellen nyerni kellett. Ez pedig egész más helyzet, más játékot, más taktikát kíván."

Esterházy szerint Storck jó alanyokat választott: "Nem akarok senkit kritizálni, de ha egy válogatottban Guzmics Richárd meg Fiola Attila hiányzik és ezen siránkozunk, vagy hogy Németh Krisztián beteg… Mindig az adott csapatból kell építkezni. Szerintem Storck jó alanyokat választott, de most nem technikai, hanem taktikai hibára késztettek minket."

14 Galéria: Portugália-Magyarország Fotó: Rafael Marchante / Reuters

Esterházy még elmondta, szerinte nem lenne muszáj minden meccsen Dzsudzsák Balázsnak játszani.

"Habár nagyon jó játékos, de ha nem játszik jól, akkor ne azért játsszon, mert 87-szeres válogatott, és ő a Dzsudzsák Balázs. Robbent és Ribéryt is ki lehet hagyni a Bayern Münchenből. Nem vagyok benne biztos, hogy mindig vele kell kezdeni, függetlenül attól, hogy imádom, jóban is vagyunk, de bátran szerepet lehet és kell adni másoknak is."

A végén még elmondta az egykori válogatott futballista, hogy alapvetően igazságtalannal tartja a vb-selejtezők rendszerét is. A legnagyobb baj, hogy immár évek óta tendencia, komoly bajnokság, komoly csapatában egyetlen magyar játékos sem tud gyökeret ereszteni.