Két védőt alázott porig az amerikai foci megmentője

Christian Pulisic még csak 18 éves, ennek ellenére nagyon erősen úgy tűnik, hogy ő lehet a labdarúgás első igazi amerikai sztárja – bármilyen sokat is ért el Cobi Jones, Landon Donovan, vagy a még 34 évesen is gólokat termelő Clint Dempsey, Pulisic simán túlnőheti őket, és nemzetközi szinten is magasan jegyzett játékos lehet.

Fontos szerepet is játszik a Jürgen Klinsmann helyére kinevezett új amerikai szövetségi kapitánynál, Bruce Arenánál: a legutóbbi vb-selejtezőn betalált Honduras ellen, hajnalban a Panama elleni meccsen pedig az ő egyéni megmozdulása után jött a gól, ami végül egy pontot ért a csapatnak.

Pulisic egy jobbszélen előrevágott labdára indult be, előbb Felipe Baliyt, majd Roman Torrest semmisítette meg cseleivel, hogy aztán rém könnyű gólpasszt adjon a középen érkező, legutóbb mesterhármast jegyző Dempseynek.

Panama percekkel később kiegyenlített, a végeredmény is marad 1-1, vagyis az amerikai válogatott már nem százszázalékos, de még mindig veretlen Arena irányítása alatt. A vb-szereplésért viszont tovább kell küzdeniük, négy meccs után ugyanis változatlanul pótselejtezős helyen állnak.

Eredmények

Honduras-Costa Rica 1-1

Trinidad és Tobago-Mexikó 0-1

Panama-Egyesült Államok 1-1