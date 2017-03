Elege lett a rasszizmusból a roma bírónak, befejezi

Befejezi a bíráskodást az a Jónás Kornél, aki 2013-ban azzal vált ismertté, hogy rasszista megnyilvánulások miatt félbeszakította a Nógrád megyei II. osztályban rendezett Nógrádsáp–Diósjenő mérkőzést, elsőként az országban.

Jónást azóta is folyamatosan inzultálják roma származása miatt, a Borsnak azt is elmondta, hogy több bírótársa is jelezte, nem hajlandó vele meccset vezetni, sőt, olyan is volt, aki a fizikai felmérő során a Cooper-teszten sem futott vele együtt emiatt.

Ezt is elmondta a lapnak, hogy hiába fordult panasszal az MLSZ játékvezetői bizottságához, ott arra kérték, gyűjtsön bizonyítékot, hogy segíteni tudjanak neki.