Szenzációs góllal verte a Vasas az Újpestet a kupában

A Mezőkövesd már kedden letudta a kötelező győzelmet a másodosztályú a Szolnok ellen, míg a Magyar Kupa negyeddöntőinek másik három párosa szerdán játszotta le az első mérkőzést.

A rövid beszámolók előtt tekintsék meg az idény talán legszebb magyar gólját, amivel a Vasas legyőzte az Újpestet idegenben.

A kupa szerdai játéknapján először a sorsolásnál legszerencsésebb soproniak léptek pályára, akik másodosztályúként is ki tudtak fogni egy alacsonyabb osztályú ellenfelet. Igaz, a besorolás ez esetben csalóka, mivel a Budafoknál olyan játékosok álltak Prukner László mester rendelkezésére, mint Pölöskey Péter, Oláh Lóránt vagy Csizmadia Csaba. Ennek ellenére a Sopron idegenben is 2-1-e érvényesítette a papírformát, bár a hazaiaknak több komoly lehetősége is volt, mondhatni az eredmény nem tükrözte hűen a játék képét.

A Ferencváros nagyot küzdve fordított a Diósgyőr ellen, a nemrég edzőcserén áteső DVTK a szünetben még 1-0-ra vezetett, sőt az első negyvenöt percben jobban is játszottak a vendégek. A második félidőben aztán az elszántan játszó hazaiak számos veszélyes helyzetet alakítottak ki Rados kapujánál, de a diósgyőri kapus nagyszerű napot fogott ki, és bő egy órán át úgy tűnt, lehetetlen lesz neki gólt rúgni. Különösen, hogy amikor pedig verve volt, a Fradi játékosai is besegítettek némi ügyetlenkedéssel.

A horvát kapus varázsát végül Böde Dániel törte meg a 65. percben. Egy kósza beadás valahogy átkerült a hosszú oldalon érkező csatár elé, aki dicséretes módon nem hibázott. A ráadás perceiben a télen érkező Moutari egy gyönyörű Lovrencsics beívelést bólintott méltóképpen a kapuba, így a hazaiak egy gólos előnnyel várhatják a a jövő keddi visszavágót, míg a diósgyőriek bánatát az idegenben lőtt gól enyhítheti.

Az esti meccsen az Újpest egy korán, 5. percben lőtt góllal szerezte meg a vezetést a Vasast fogadva. A gólt Lázok lőtte, de leginkább a vendégek hozták össze, Szivacski és Nagy kapus közreműködésével. Majd a reménytelennek tűnő Vasas egy büntetőt is kihagyott, Saglik gyatra tizenegyesét Balajcza védte. Ekkor még minden rózsaszín volt a liláknak, és a kapus se sejthette, hogy milyen csúnya végjátékot tartogat számára a mérkőzés.

Merthogy az addig magabiztosan játszó Újpest előnye csak a 62. percig tartott, az utolsó félóra kezdetén ugyanis Balajcza egy nagyon bután elpasszolt labdával a semmiből össze hozta az egyenlítést a vendégeknek. A tizenegyest is kiharcoló Mandjekar előbb szemfülesen megszerezte a labdát, majd nagy erővel bevágta a Vasas egyenlítését.

A góltól magukhoz tértek a vendégek, sőt a 86. percben a győzelmet is megszerezték a cikk elején már bemutattott, csodaszép Remili góllal. A fiatal éveit Újpesten is töltő támadó előbb egy békebeli csellel két védőt küldött el egyszerre, majd amolyan tottis góllal lepte meg a kapujából túlságosan előrekalandozó Balajczát. Így a Vasas idegenben is fordítani, sőt győzni tudott, még a kihagyott tizenegyes ellenére is. Ennek ismeretében a visszavágón kisebb csoda kéne hozzá, hogy ne az angyalföldi csapat jusson tovább. Az Újpest azon a meccsen nem számíthat majd Kálnoki Kis Dávidra, aki a 90. percben csúnyán megrúgta a mezét megráncigáló Kulcsárt, és ezért kiállították.

Magyar Kupa, negyeddöntő,1. mérkőzések:

Budafok (III.)-Swietelsky Sopron (II.) 1-2

Ferencváros-Diósgyőri VTK 2-1

Mezőkövesd Zsóry FC-Szolnoki MÁV FC (II.) 3-1 (kedden játszották)

Újpest-Vasas 1-2