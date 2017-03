Fókapózban kapunak háttal vágott gólt James

Kedd késő este és szerda hajnalban öt meccsel folytatódtak a dél-amerikai vb-selejtezők, amiken meglett az első vb-kijutó a házigazda Oroszország mellett: Brazília a Paraguay elleni 3-0-s győzelmével bebiztosította a szereplését.

Kolumbia is nyert, ők 2-0-ra verték Ecuadort, az első gólt James Rodríguez meglehetősen furcsa pózban, két védő között kicsavarodva, esés közben, a kapunak háttal szerezte. Nem csoda, hogy az ecuadori kapus nem nagyon tudta, merre pattan majd a labda, és hova nyúljon.

Chile is nyert, ők 3-1-re győztek Venezuela ellen. Az első gólt Alexis Sánchez szerezte az ötödik perc legelején, egy pazarul helyezett szabadrúgásból, innen pedig simán be is húzták a meccset.

Eredmények

Bolívia-Argentína 2-0

Ecuador-Kolumbia 0-2

Chile-Venezuela 3-1

Brazília-Paraguay 3-0

Peru-Uruguay 2-1