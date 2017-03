Szalaiék leiskolázták Dárdai csapatát

Nem volt képes Dárdai Pál csapata, a Hertha BSC megoldani azt a a problémát, hogy hat alapjátékosát nélkülözve megőrizze hosszú ideje tartó hazai veretlenségét. A Szalai Ádámot a 88. percben becserélő Hoffenheim elég simán, 3-1-re nyerte a Bundesliga 26. fordulójának első rangadóját.

Az első félidő nem feltétlen a Hertháról szólt. Többet birtokolta a labdát, veszélyesebb támadásai és több kapura lövése is volt a Herthának. Először a 8. percben kellett a berlini védelemnek a gólvonalról mentenie. Aztán a 17. percben Esswein-Kalou kombináció után alakult ki veszélyes lehetőség, majd a 32. percben jött a hazai vezetés.

Egy bal oldali beadás után Esswein rúgott valami elképesztő luftot, de éppen így lett jó Pekariknak, aki jobb külsővel úgy rúgta be, hogy az egyik védőről meg is pattant. Ettől függetlenül a szlovák élete első Bundesliga-gólját szerezte.

Nem sokáig tartott a hazai öröm, 38. percben Mittelstadt érthetetlen módon ütött bele kézzel a labdába a saját 16-osán belül. A jogosan megítélt büntetőt Kramaric vágta be.

Nem folytatódott jól a meccs a Herthának, a Hoffenheim továbbra is sokkal intenzívebben támadott, ráadásul az 58. percben meg is fogyatkozott a berlini csapat, a tizenegyest okozó Mittelstadt megkapta a második sárgáját. A fiatalember két olyan szituációban hibázott, amelyet valószínűleg rutinosabb korában már nem fog elkövetni. Dárdainak elfogytak ezzel a védői, csapat még nehezebb helyzetbe került.

A Hoffenheim fölényét jelezte, hogy a 66. percben kétszer is kapufát lőttek, kétszer is Kramaric. Öt másodpercen belül. Két perc múlva Demirbay lőtt kapufát, Dárdai az eget nézte, nem is akármiért, hihetetlen mázlija volt a Herthának. Aztán Jarnstein kapusnak volt egy elképesztő bravúrja, már az is bravúrnak nézett ki, ha az utolsó negyedórát a berlini csapat kihúzza kapott gól nélkül.

Aztán a 75. percben az előrehúzódó középhátvéd, Niklas Süle 25 méterről elképesztp nagy gólt lőtt. A 100. bajnok meccsét játszó védő második gólját szerezte, másodszor is a Hertha ellen. A végére még egyszer lekontrázták a berlini védelmet, Kramaric pedig eldöntött a meccset. A végére még Szalai Ádám is beállt.

A Hertha ezzel nem került közelebb a dobogóhoz, sőt már nyolc ponttal van a offenheim mögött, amely fellépett a harmadik, azaz BL-t érő helyre, megelőzve a Dortmundot, amely majd szombaton a Schalkéval vívja a másik rangadót. Akár a Köln is utolérheti Dárdai csapatát. A Hertha ebben az évben kilenc bajnokiból csak hármat nyert meg, hatszor kikapott.

Bundesliga, 26. forduló:

Hertha BSC–Hoffenheim 1-3 (Pekarík 32., ill. Kramaric 39., 11-esből, 86., Süle, 76.)