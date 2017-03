Közel két évig tartott kivizsgálni Blatterék balhéját

Huszonkét hónap után lezárult a FIFA belső vizsgálata, melyet a 2015-ben kirobbant korrupciós botrány miatt indítottak, és az eredménye 1300 oldalnyi dokumentum lett. Ezt most megküldtek az ügyben illetékes svájci és amerikai hatóságoknak, jelentette az AP.

A botrány a 2015-ös zürichi FIFA-kongresszus előtt robbant ki, amikor hét tisztségviselőt vitt el a rendőrség a bilincsben, a vád vesztegetés, korrupció és zsarolás volt. A történtek ellenére Sepp Blatter elindult a néhány nappal később esedékes választáson, újra is választották, de néhány nappal később lemondott, aztán hat évre el is tiltották. Később ugyan próbálta mosdatni magát, illetve mások is őt, hogy összeesküvés történt, és ő valójában mindig a futballt szolgálta, de ez senkit nem hatott meg igazán.

Az utódjának megválasztott Gianni Infantino most azt reméli, hogy az illetékes hatóságok majd feltárják a visszaéléseket, és felelősségre vonják azokat az embereket, akik ennyit ártottak a futballnak, és komoly pénzeket tettek zsebre.

A mostani vizsgálattal tehát még nincs vége az ügynök, akár évekig is eltarthat, mire konkrét eredmény lesz. Közben folytatódik egy másik vizsgálat, ami a 2018-as orosz és a 2022-es katari világbajnokság odaítélésével kapcsolatos.