Dárdai: A fiam mindjárt 18, eldönti, német vagy magyar válogatott lesz-e

Dárdai Pál a napokban a Kickernek adott interjút, szemléztük, de akadtak benne még érdekességek.

A Nemzeti Sport írt az ifjabb Dárdai Pálra vonatkozó kérdésről. A Hertha-edző fia, Palkó ugyanis hamarosan betölti a 18-at, és a berliniek korosztályos csapata mellett akár a válogatottban is szóba kerülhet a neve. Kérdés, hogy melyikben, ugyanis neki a magyar mellett már német útlevele is van, azaz német állampolgár, így akár Németország válogatottjában is játszhat.

"Tudja ő, mi neki a legjobb. Most már nemcsak a Német Labdarúgó Szövetség tanfolyamain vehet részt, hanem az utánpótlás-válogatottban is pályára léphetne. De persze ez nem megy ilyen gyorsan. A fiaimnak megmutattam a hazámat, ismerik az ország történetét. Palkó három héten belül 18 éves lesz, ha esetleg a jövőben a német és a magyar válogatott is megkeresné, neki kell döntenie" - idézte az NS, mit mondott Dárdai a Kickernek.

Fiát egyelőre egyik válogatottba sem hívták meg. A korosztályos csapatoknál simán válthat, ha játszik a németek valamelyik ificsapatában, utána még lehet magyar nagyválogatott, vagy fordítva. Sőt, ha nem tétmeccsen mutatkozik be a német nagyválogatottban, még utána is lehet magyar nagyválogatott. Abban az esetben, ha tétmeccsen pályára lép akár a magyar, vagy a német nagyválogatottban, utána már nem válthat.