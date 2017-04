Három és fél év után újra triplázott az elfeledett olasz csatár

3-1-re verte a Celta Vigo a Las Palmast a spanyol bajnokság 29. körének zárómeccsén, hétfő este. A nap embere az olasz Giuseppe Rossi lett, aki alig egy óra alatt mesterhármast rúgott. Ami váratlan, ugyanis a 30 éves volt válogatott csatárnak elég gyenge szezonja van, a meccsig háromszor talált be az idényben, legutóbb az év elején, majdnem három hónapja. Nem is kezdő a Celtában, de most - vélhetően a hétközi forduló miatt - lehetőséget kapott.

Ki is használta maximálisan, három gólt 2013 október 20-a óta nem szerzett egy meccsen, akkor a Fiorentinával a Juventust verték 4-2-re.

Rossi a Manchester Unitedben tűnt fel, majd játszott a Newcastle-ben, a Parmában, a Villarrealban, Fiorentinában és a Levantéban, mielőtt nyáron a Celtához került. Harmincszoros válogatott, hét góllal. Nagyon sérülékeny, a Fiorentinában egy egész szezont is ki kellett hagynia a térde miatt.