Csányi fő céljának nem fognak örülni a külföldiek

Csányi Sándor, akit szerdán beválasztottak a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) tanácsába, a fiatal játékosok minél nagyobb számú szerepeltetését nevezte egyik fő céljának.

"A magam részéről mindig is kiemelt hangsúlyt fektettem a nem professzionális futball, vagyis az úgynevezett Grassrooots-programok támogatására, a női- és az utánpótlásfutball erősítésére, a futsal népszerűsítésére. Bízom benne, hogy a FIFA-tanácsban betöltött tagság segíteni fog abban, hogy mind szakmailag, mind pénzügyileg még nagyobb támogatást kapjanak ezek a területek" - nyilatkozott az MLSZ elnöke a szövetség honlapján.

A 64 éves Csányi, aki az UEFA végrehajtó bizottságának is tagja, hozzátette, a magyar futball érdekeit is szeretné szolgálni a nemzetközi szervezetnél.

"A megfelelő befektetések hosszú távon meg tudják alapozni a futball fejlődését és jövőjét, beleértve természetesen a magyar futball szolgálatát is. Fontos, hogy ezekkel a lépésekkel még szélesebbre nőjön a futballcsalád, egyre több támogatóhoz és nézőhöz jussunk el. Emellett nemzetközi szinten is képviselni szeretném a magyar labdarúgásban már megvalósított törekvéseinket, amelyek a fiatal játékosok szerepeltetését, előtérbe helyezését célozzák, akár a külföldi játékosok háttérbe szorításával" - mondta Csányi Sándor, aki Fischer Mór, Barcs Sándor és Szepesi György után negyedik magyarként került be a FIFA vezérkarába.

A magyar sportvezetőt négy évre választották be a FIFA vezető testületébe az UEFA kongresszusán. (MTI)