Angliában nem ismer határokat a bírói bénázás

Kénytelen volt hivatalos közleményben bocsánatot kérni a játékvezetők szövetsége a szerdai Newcastle-Burton Albion angol másodosztályú meccs bírója, Keith Stroud miatt, amiért az óriásinak nevezhető hibát vétett: ahelyett, hogy megismételtette volna a hazaiak büntetőjét az első félidőben, kifelé ítélt szabadrúgást.

Az eset még 0-0-nál történt a 29. percben, a Newcastle egy indítás után harcolt ki büntetőt, amit Matt Ritchie be is rúgott, csakhogy mivel a csapattársa, Dwight Gayle – több más Burton-játékossal együtt – még a rúgás előtt belépett a tizenhatoson belülre, Stroud nem adta meg a gólt.

Ilyen esetben újra kellene rúgatni a tizenegyest, Stroud viszont ehelyett a Burton javára ítélt szabadrúgást.

A Newcastle végül így is nyert 1-0-ra, a második félidőben pont Richie talált be, és a győzelemmel továbbra is vezetik a másodosztályt.