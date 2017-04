Dárdai: A fiamtól többet várok el, mint másoktól

A Bundesliga hétközi fordulójában ott volt a Hertha keretében Dárdai Pál fia, Palkó, de nem kapott lehetőséget a Borussia Mönchengladbach ellen elvesztett mérkőzésen.

Meg is kérdezték a magyar szakembertől, hogy miért nem cserélte be, mire gyorsan leszögezte, a fia biztosan nem lesz kivételezett, sőt.

Behozhattam volna a meccs végén, de többet várok el tőle, többet, mint másoktól. Én vagyok az apja, talán ezért is ez a sorsa. Erősödnie is kell még

- idézi a Hertha-edzőt a német Bild.

Fotó: Bundesliga Dárdai Pál és fia Palkó a Hertha egyik edzésén.

Más fiatalok ugyanakkor már megkapták a lehetőséget: bemutatkozott a tizenhét éves Julius Kade, míg a tizenkilenc éves Jordan Torunarigha harmadik meccsét játszotta a berlinieknél a felnőtt csapatban.

Dárdai hamarosan tizennyolc éves fiával kapcsolatban amúgy a napokban már az is felmerült, hogy a magyar vagy német válogatottat választaná-e adott esetben, erről az edző azt nyilatkozta, biztosan nem fog beleszólni a döntésbe. A német U18-as csapatban mindenesetre már kerettag.

Dárdai beszélt arról is, hogy nincs jó formában a csapat, mert a Mönchengladbach-tól elszenvedett vereség volt zsinórban a harmadik. Ő is nehezen éli meg, hogy 2017-ben eddig csak tíz pontot szereztek, rosszabbul is alszik.

Reméli, hogy sikerül javítani a formán, mert növekszik rajtuk a nyomás. A Hertha legközelebb az Augsburg ellen játszik hazai pályán, azután a Mainzhoz mennek.