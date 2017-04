Minidráma a Napoli-Juventuson

A Napoli a Juventust fogadta az olasz kupában a héten, és a két legjobb olasz csapat találkozója szállította is a várt izgalmakat. A Juventus csatára, Gonzalo Higuaín például két gólt is szerzett, és bár így is kikapott a csapata, a Juventus jutott tovább a döntőbe.

Higuaín góljait nem fogadta kitörő lelkesedés Nápolyban, nem csoda, a nyáron éppen a Napolitól ment át a Juventusba. A torinóiak csillagászati és olasz rekordot jelentő összeget fizettek érte, 90 millió eurót. A szurkolók nem bocsátották meg neki, hogy három év után így hagyta őket el.

A meccsen végig fütyülték az argentin futballistát, de ő sem maradt adós, gólja után kimutatott a közönség soraiban helyet foglaló Napoli-elnökre, Aurelio De Laurentiisra.

A feltűnő mutogatást az olasz tévések le is követték, és hogy közben azt mondja, ez a te hibád.

Az argentin már korábban is kifejezte ellenszenvét az elnök iránt, aki szerinte kész helyzet elé állította annak idején. Mindenkinek megköszönte, a szurkolóknak, a csapattársaknak is a közösen töltött időt, de nem az elnöknek, akivel azóta nem tartja a kapcsolatot, és a jövőre nézve ezt teljesen ki is zárta.

A Juventus a döntőben a Lazióval játszik, amely a Rómán jutott túl az elődöntőben szintén egy 3-2-es vereség után. Az első meccsen 2-0-ra nyertek. A döntőt június 2-án, Rómában rendezik.