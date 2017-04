Jamesnek elege van a Realból, az MU-ba menne

James Rodríguez továbbra sem játszott végig egyetlen mérkőzést sem a Real Madridban ebben az idényben, és a csapat legutóbbi mérkőzésén eléggé ki is akadt Zinedine Zidane-re.

A Real-edző a Leganes ellen 4-2-re megnyert mérkőzésen a hetvenkettedik percben kapta le kolumbiai légiósát, aki már a pályán elkezdett elégedetlenkedni, és a Deportes Cuatro szájról olvasó specialistái szerint káromkodások kíséretében azt mormolta maga elé, hogy sosem kap egy teljes mérkőzést.

A cirkuszt a lecserélése után is folytatta, oda sem ment Zidane-hoz, aztán beleütött egyet a kispadba, mielőtt leült.

A francia edző nem igazán vett tudomást a történtekről, de a mérkőzés után annyit elmondott, hogy neki az égvilágon semmi baja Jamesszel. "Nem beszéltem vele, de teljesen normális, hogy egy játékos kilencven percet akar a pályán lenni. Nincs bajom vele, épp ellenkezőleg" - mondta.

Viszont a spanyol AS szerint a futballista egyre inkább kezdi úgy érezni, hogy az edzőjének gondja van vele, és az sem nagyon vigasztalta most, hogy ő lőtte az első gólt a bajnokin. Közben az angol sajtóban arról spekulálnak, hogy James most már tényleg el akarja hagyni a Realt, és legszívesebben a Manchester Unitedben folytatná. De érdeklődik a Bayern München is.