Őrületes mentéssel akasztotta ki Ronaldót az Atetico Madrid védője

A spanyol bajnokság hétvégi fordulójának csúcsmeccsén, a Real Madrid a városi vetélytársát, az Atletico Madridot fogadja. A mérkőzés az első félidő végén gól néküli döntetlenre áll, de ez kizárólag vendégek szerb védőjének, Sztefan Szavicsnak köszönhető, aki egy hihetetlen fejessel mentette meg csapatát a kapott góltól a 30. percben.

Az egész egy eladott labdából indult, amiből villámgyorsan került helyzetbe a Real, Modric csodásan passzolt külsővel Ronaldóhoz, aki annak rendje és módja szerint be is bombázta volna a vezetést, hiszen lövése verte a kapust, és a védője is lemaradt. Hogy mégsem lett gól az csak Szavicsnak köszönhető, aki fantasztikus helyezkedéssel, és egy nem kevésbé bátor fejessel mentette a portugál lövését.

Ronaldo nem kicsit volt csalódott az eset után, de még van egy félideje hogy bosszút álljon a sérelemért.