Zidane: Nem tervezek a következő szezonnal

A délutáni Real Madrid-Atletico Madrid előtt szólalt meg Zinedine Zidane, a Real Madrid edzője, és kissé váratlanul a jövőjéről is szót ejtett. Tavaly félév alatt BL-győztest csinált a Realból, jelenleg vezetik a bajnokságot, szerződése jövő nyáron jár csak le, mégis arról beszélt, ki tudja, mi lesz vele.

Van még egy év a szerződésemből, de nem vagyok biztos benne (hogy kitöltöm), ezért nem is tervezek a következő szezonnal. Csak erre a szezonra gondolok, és ami ebből hátra van. Tudom, mekkora klub ez, tudom, mit jelent a Real Madrid edzőjének lenni, a jó és a rossz részét is. Vagyis mindenre fel vagyok készülve. Emiatt beszélek mindig csak a következő meccsről, csak az érdekel. És ez így is lesz az itteni időszakom utolsó napjáig. Csak a következő három pont számít, hogy utána mi lesz, azt nem tudom