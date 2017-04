Érthetetlen kiállítás borzolja a kedélyeket az NB I.-ben

Az NB I. szombati rangadóján, Felcsúton, a meccs végére nyolc játékossal támadó Vasas 2-1-re legyőzte a 10 emberre fogyatkozott Videotont. A durva és rengeteg szabálytalanságot valamint lapot (hét sárga, három piros) eredményező mérkőzés a Csakfoci.hu szerint az öltözői folyosón folytatódott.

A 78. percben kiállított Danko Lazovics ugyanis a lap szerint a folyosón megvárta a játékvezetőket, és "hangos szóval" számonkérte rajtuk a döntést.

A lap szerint ezzel az MLSZ fegyelmi bizottsága is foglalkozik majd. Mindamellett tényleg nagyon érdekes a kiállítás. Nézzük meg, hogy mi történik! A Videoton támadását szabálytalanul akasztják meg a Vasas játékosai a középpályán, miközben a szélen megiramodó Lazovicot Hangya Szilveszter lerántja, és úgy esnek el, hogy közben egymást sem kímélik. Szabó Zsolt játékvezető Hangyának felmutatja a pirosat, láthatóan kétszer is, majd mutatja a szerbnek, hogy menjen onnan. A szerb először azt sem érti, hogy miért és mit mutat neki Szabó, de a kiállítás megtörténik, és a jegyzőkönyvekbe is bekerült. A videón a 3. perctől látható a jelenet.