Dárdai negatív rekorddal is túllőhet a célon

Már csak hat forduló van hátra a német futballbajnokságból, a Hertha BSC 43 ponttal az ötödik helyen áll. A Bajnokok Ligájára kevés az esély, a módosított célkitűzést, a hatodik helyet könnyen elcsíphetik a berliniek.

Dárdai Pál csapata hazai pályán 34 pontot szerzett, idegenben viszont csak kilencet, ráadásul zsinórban hétszer kapott ki. A Morgenpost megjegyezte, ha a Mainz elleni hétvégi meccsen jön a nyolcadik vereség, az negatív rekord.

Mert ugyan 1990-91-ben 14-szer kapott ki a Hertha, akkor sikerült úgy adagolni, hogy nem volt ennyire tartósan rossz a szériájuk.

„Jó lenne még 9 pontot szerezni, akkor a hatodik hely biztosan megvan, de az ötödikre is van esély. Háromszor itthon játszunk, hazai pályán jobbak vagyunk, a terv nem teljesíthetetlen. A sérülések és betegségek után újra ott tartunk, hogy konkurenciaharc van, ami elfogadható.”

Az ötödik és a hatodik hely között van különbség, mert előbbi azonnal főtáblás az Európa Ligában, míg az utóbbi csak szerencsés esetben.

A Hertha hátralévő meccsei:

Mainz (Idegenben)

Wolfsburg (otthon)

Werder (i)

Lipcse (o)

Darmstadt (i)

Leverkusen (o)

Dárdai első meccsén, 2015. februárban Mainzban győzelemmel mutatkozott be (2-0), most egy újabb siker a pocsék sorozat megszakítása mellett azt is jelentené, megszilárdítja az ötödik helyezést.

A Wolfsburgra is élethalál meccs vár, a Lipcsét akár már úgy is fogadhatják, hogy az újoncnak nem kell a pont, mert biztosan megvan a BL-t garantáló második helye. A Darmstadt már biztosan kiesik, amikor összefutnak, a Leverkusennek is tét nélküli lesz a meccs.

Vagyis nem lehetetlen a 9 pontos vállalás, viszont a Herthának erősítenie kellene, mert a dupla terhelés a Mainzot is kieső helyekre vetette vissza, noha az EL-ben a továbbjutásra is megvolt az esélye az utolsó körben is.