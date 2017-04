Volt PL-esekkel menekülne az egyik legrosszabb spanyol csapat

Az már hétfőn eldőlt, hogy a szezon végéig Tony Adams, az Arsenal egykori játékosa lesz a spanyol futballbajnokság utolsó előtti helyén álló Granada szakvezetője. Váratlan húzás ez, hiszen Adamsnek hat éve nem volt csapata, akkor az azeri Gabalát irányította, de 2011. november 6-án lemondott. Igaz egy évvel később sportigazgatóként visszatért.

Szerda reggel két új játékos érkezését jelentette be a kínai tulajdonos, Csiang Li-csang. Kieran Richardson és Nigel Reo-Cocker igyekszik megmenteni a csapatot, amely a 31 fordulóból csak négyet tudott megnyerni, csak az Osasunát előzi a bajnokságban.

Kieron Richardspn a Manchester United, a West Bromwich, a Sunderland, a Fulham és az Aston Villa csapataiban játszott összesen 265 meccsen és rúgott 24 gólt. A válogatottban 8 meccsen kapott szerepet és két gólt rúgott. Legutóbb a másodosztályú Cardiffban játszott, de tavaly decemberben felbontotta a szerződését.

A 32 éves Nigel Reo-Cocker pályafutása a Wimbledonból indult, a West Ham, az Aston Villa, a Bolton, az Ipswich csatára volt 2013-ban pedig az Egyesült Államokba szerződött, a Vancouverben, a Chivasban és a Montrealban játszott. Neki tavaly januárja óta nem volt csapat. Az angol válogatottban az U21-es szintig vitte.

This morning, Kieran Richardson & Nigel Reo-Coker joined the first team squad for training, during a trial period with the club.



