Balhé miatt csúszik a Lyon-Besiktas EL-meccs

El kellett halasztani a csütörtök esti Lyon-Besiktas Európa Liga-negyeddöntős meccset, mert dobálózás miatt a pályára menekültek a nézők.

Fotó: Emmanuel Foudrot Már a meccs előtt összeverekedtek

A vendégszurkolók kezdték el petárdázni a hazaiakat a felső karéjról, és a helyszíni képek alapján úgy tűnik, egy kisebb összecsapás is volt a drukkerek között.

Lyon - Beşiktaş maçı öncesi tribünlerde kavga çıktı. pic.twitter.com/OU4Yx8ZO19 — Futbol Arena (@futbolarena) 2017. április 13.

Nem sokkal később rohamrendőrök mentek be a pályára.

Már a mérkőzés előtt is állt a bál, ugyanis a vendégdrukkerek többször is balhéztak a városban, a rendőrökkel is összecsaptak.