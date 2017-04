Fáradt volt futni, inkább 50-ről lőtt csodagólt

David Villa maga sem akarta elhinni, mekkora gólt lőtt a Philadelphia Union–New York City-meccsen. A vendégcsapat csatára a 90. percben közel 50 méterről emelt a kapuba.

A Philadelphia az egyenlítésért küzdött az utolsó percekben is, de ezzel a védelem is meggyengült. A New York mehetett egy kontrával. A félpályánál lévő Villa nem bonyolította túl, megszerezte a labdát, majd egyből lőtt is.

A liga egyik legjobb kapusának tartott Andrew Blake túlságosan kint állt, igyekezett visszaérni, de a keze és felső léc közé befért a labda.

Az ESPN mérése szerint David Villa 53,5 yardról (48,9 méterről) lőtt. „Egy kicsit fáradt voltam a futástól, így inkább megpróbáltam gólt lőni" – adott magyarázatot találatára a csatár.

A spanyol játékos próbálkozott már hasonló lövésekkel, a 2010-es világbajnokságon Chile ellen be is talált távolról az üressé vált kapuba, és tavaly nyáron pont a Philadelphia ellen is majdnem összejött neki egy félpályás lövés, de akkor a felső lécet találta el.

Villa jó eséllyel az év gólját is meglőtte az MLS-ben, de más díjakat is begyűjthet. Egész jól kezdett, eddigi hat meccsén négy gólt szerzett, és három gólpassza is volt. Tavaly ő lett az MVP is a ligában, idén ismételhet.