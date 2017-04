Zidane 11 éves fia piszok mázlis góllal verte a Barcát

Zidane-góllal verte a Real Madrid a Barcelonát szombaton – na nem a felnőtteknél, ők majd jövő hétvégén csapnak össze, hanem a 11 éves korosztályban, ahol a Real-edző Zinedine Zidane legkisebb fia, Elyaz játszik.

A 11 éves játékos apjához hasonlóan középpályást játszik, a tizenhatoson kívüli találathoz viszont kellett némi szerencse is, a lövés ugyanis pont olyan szögben pattant fel az egyik Barcelona-védőről, hogy aztán védhetetlenül essen be még a kapufa előtt, de a kapus keze mögött a kapuba.

Zidane-nak négy fia van, mind a négyen a Real Madrid utánpótlást erősítik. A legnagyobb, Enzo már a felnőtteknél is lehetőséget kapott, novemberben már gólt is lőtt a kupában, de a szabadrúgások is elég jól mennek neki. Luca kapus, rajta egyelőre nem látszik, hogy világklasszis lesz majd belőle a posztján. Theóról viszonylag kevés hír érkezik, de 2014-ben, 12 évesen elég nagy gólt lőtt az Espanyolnak.

És most már Elyaz is csinált valami emlékezeteset.