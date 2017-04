Hiába kötelezi két ítélet is Orbán fociakadémiáját, tovább titkolóznak a milliárdokról

A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány közleménye szerint a szervezet a Kúriához fordult a Székesfehérvári Törvényszék és a Fővárosi Ítélőtábla döntése ellen, ami a 2013-2015 közötti TAO-s pályázatokhoz kapcsolódó adatok kiadására kötelezték.

A felülvizsgálati kérelem indoklása még a Felcsúttól megszokottakhoz képest is egészen elképesztő mélységekben jár. Arra hivatkoztak ugyanis, hogy az Ítélőtábla és a Törvényszék más-más indok alapján hozta meg döntését arról, hogy az adatokat ki kell adni.

Az Ítélőtábla szerint azért kell kiadni az adatokat, mert a felcsúti intézmény közalapítvány, míg a Törvényszék szerint azért, mert a TAO közpénz.

Vagyis mindkét ítélet szerint ki kell adni az adatokat, amiből Felcsúton azt szűrték le, hogy amíg nem tisztázódik, hogy a Kúria szerint melyik indok a helyes, addig inkább tovább titkolóznak.

Ezért a felülvizsgálati kérelem mellett a jogerős döntés felfüggesztését is kérték a Kúriától. Ezáltal pedig a jog lehetőséget biztosít az Alapítványnak, hogy legalább addig tovább titkolja a Felcsútra áramló taós milliárdok sorsát, amíg el nem utasítják a felfüggesztés iránti kérelmüket.

Érdekes módon, amikor Brüsszelben a kormánynak meg kellett védenie a TAO-támogatás rendszerét, a taót maga nevezte "állami támogatás"-nak, illetve közpénznek (state aid, public funding) az iromány 4.12-es transzparenciáról szóló pontjában.

"Az állami támogatásból részesülő sportszervezetnek a terveket részletesen közzé kell tenniük honlapjukon, beleértve a pénzügyi részleteket is, valamint a kapott közpénz mértéke és annak felhasználása is nyilvános lesz mindenki számára."

Angolul:

4.12 Transparency

The sport organization benefitting from state aid will be required to present the details (including financial ones) of the plan on its website, as well as the amount of public funding received by beneficiaries and its usage will be available for the general public.