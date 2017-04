Az Ajax tíz emberrel, a 120. percben tett csodát

A Manchester United megszenvedett az Anderlechttel, csak a hosszabbításban rúgott góljával jutott be a legjobb négy közé az Európa Ligában.

Belgiumban a két csapat 1-1-es döntetlent játszott, az idegenben rúgott góllal a United nyugodtan várhatta a visszavágót, egyértelműen esélyesebb volt.

José Mourinho csapata jól is kezdett, a tizedik percben megkontrázták az Anderlechtet. A jobb szélen Rashford futott be egy elérhetetlennek tűnő labdát. Az első beadását még blokkolták, de a második hullámban érkező Mhitarjan már megkapta a passzt, és góllal fejezte be az akciót.

Az Anderlechtnek még az első félidőben sikerült egyenlítenie, Hanni megpattanó lövése akadt be a felső léc alá 32. percben.

A Unitednek több nagy helyzete volt még, de a rendes játékidőt kihúzta döntetlennel az Anderlecht. A 107. percben Rashford döntötte el a meccset. Egy felívelt labdát Fellaini fejelt vissza elé, Rashford egy remek csellel, a háta mögött megtolt labdával nyert területet, majd bevágta a kapuba. 3-2-es összesítéssel a United ment tovább.

Az Ajax 2-0-s előnyből indult a visszavágónak, de a második félidő elején a Schalke három perc alatt eltüntette a különbséget. A 80. percben a hollandok még nehezebb helyzetbe kerültek, mert kiállították tőlük Veltmant. Az Ajax tíz emberrel is kihúzta a hosszabbításig, de a 101. percben Caligiuri góljával már 3-0-ra ment a Schalke.

Az Ajax azonban kisebb fajta csodát csinált, a 111. percben egy bedobás után gyötörtek be egy gólt, már ezzel is továbbjutottak. Összesítve 3-3 volt az eredmény, de az idegenben lőtt gólt az Ajaxnak kedvezett. A meccs legvégén még bolondot csináltak a védelemből, és a 120. percben padlóra küldték a Schalkét.

A Besiktas és a Lyon párharcában még a hosszabbítás sem volt elég, végül tizenegyespárbajban a franciák nyertek.

A Celta Vigo egyedüli csapatként jutott már a rendes játékidőben a legjobb négy közé a Genk elleni döntetlennel.

Európa Liga, negyeddöntő, visszavágók:



Besiktas (török)-Olympique Lyon (francia) 2-1 (1-1, 2-1, 2-1) - 11-esekkel: 6-7

gól: Talisca (27., 58.), illetve Lacazette (34.)

Továbbjutott: a Lyon 3-3-as összesítéssel, 11-esekkel.



Schalke 04 (német)-Ajax Amsterdam (holland) 3-2 (0-0, 2-0, 3-0) - hosszabbítás után

g.: Goretzka (53.), Burgstaller (56.), Caligiuri (101.), illetve Viergever (111.), Younes (120.)

kiállítva: Veltman (80., Ajax.)

Tj.: az Ajax, 4-3-as összesítéssel.



Genk (belga)-Celta Vigo (spanyol) 1-1 (0-0)

g.: Trossard (67.), illetve Sisto (63.)

Tj.: a Celta Vigo, 4-3-as összesítéssel.



Manchester United (angol)-RSC Anderlecht (belga) 2-1 (1-1, 1-1, 1-1) - hosszabbítás után

g.: Mhitarjan (10.), Rashford (107.), illetve Hanni (32.)

Tj.: a Manchester United, 3-2-es összesítéssel.