Feljelentették a hamis indokkal titkolózó felcsúti focialapítványt

Orbán Viktor híres-neves felcsúti fociakadémiája csütörtökön hangzatos közleményben magyarázta meg, hogy a jogerős bírósági döntés dacára miért nem hozta nyilvánosságra a 2013 és 2015 közötti taós pályázatokhoz kapcsolódó adatokat. Azaz hogy nevezett időszakban egészen pontosan mire költött el bő 9 milliárd forintot.

Az adatok kiadására a Demokratikus Koalíció által indított perben hozott első-, illetve másodfokú, jogerős ítélet is kötelezi a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiát működtető alapítványt, ám az intézmény ennek a kötelezettségének nem tett eleget.

Inkább fogta magát, és a Kúriához fordult a döntés felülvizsgálatáért, és ezzel párhuzamosan kiadott egy közleményt, amiben azt állítja, hogy jogszerűen titkolózik tovább. Így szól a közlemény vonatkozó része (kiemelés tőlünk):

„A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány a Székesfehérvári Törvényszék és a Fővárosi Ítélőtábla döntése ellen, amely a 2013-2015 közötti TAO-s pályázatokhoz kapcsolódó adatok kiadására kötelezte, felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a Kúriához. Kérelmében az ítélet felülvizsgálatát kérte és a jogerős döntés végrehajtásának felfüggesztését. Amíg a felfüggesztés iránti kérelmet a Kúria nem utasítja el, addig jogszerűen tartja vissza az adatokat."

A kétségkívül jól hangzó indoklás egyetlen problémája, hogy nem igaz. Mindezt akár egyetlen percnyi internetes kereséssel megállapíthatja bárki, ugyanis a Kúria honlapja elég egyértelműen fogalmaz a kérdésben, a felülvizsgálattal kapcsolatos tudnivalók között:

A felülvizsgálati kérelem benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, de a határozat végrehajtását a Kúria kérelemre kivételesen felfüggesztheti.

Mivel a felcsútiak közleményéből egyértelműen kiderül, hogy a felfüggesztés még nem történt meg – nem is történhetett, mivel ez a procedúra a gyakorlatban meglehetősen hosszú időt vesz igénybe –, így az alapítvány kötelezettsége továbbra is él, azaz a titkolózással jogsértést követ el, nevezetesen visszaél a közérdekű adatokkal. Biztos, ami biztos, természetesen megkérdeztem a jogászunkat is, aki hasonlóképpen foglalt állást.

Ennek fényében nem meglepő, hogy a DK-t a perben képviselő ügyvéd arról tájékoztatott, a Demokratikus Koalíció annak rendje és módja szerint megküldte feljelentését a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány ellen a Bicskei Rendőrkapitányságra.

Nagy csodára persze ne számítsunk. A gyakorlat alapján a rendőrség valószínűleg kiegészítést fog elrendelni az ügyben, és erre hivatkozva még egy ideig nem fogja megindítani a nyomozást. Így az alapítvány tovább húzhatja az időt.

A dolog egyébként azért teljesen abszurd, mert a felcsútiak az első- és másodfokú ítélet eltérő indoklására hivatkozva fordultak a Kúriához, és kérték a jogerős döntés felfüggesztését. Miközben mindkét ítélet végkövetkeztetése hasonló volt:

a nevezett adatok közadatok, amiket az alapítványnak nyilvánosságra kell hozni.

Már csak az a kérdés, hogy a törvény szava mennyi idő alatt ér el Felcsútra.