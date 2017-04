Mourinho: Bajban vagyunk

A Manchester Unitednek elég kemény lesz a szezon vége, sok a sérültjük, és így kéne Európa Ligát nyerniük, valamint harcban lenni a Premier League-ben a dobogóért. José Mourinho vezetőedző nem is titkolta, milyen nehéz helyzetben vannak.

Eddig is sok volt a sérült, de csütörtöki Európa Liga-meccsen még Zlatan Ibrahimovic is megsérült, akinek kevés esélye van visszatérni a szezonban. „Elveszítettük Rojót, nem áll rendelkezésre Jones és Smalling sem. Bajban vagyunk, és most Zlatant is. Támadóknál vannak még lehetőségeink, Rooney érkezik, és megnézzük, mi van, ha Mata visszatér a szezon vége előtt" – nyilatkozta Mourinho.

A védelemben nagy a probléma, ezt jelzi az is, hogy Eric Baily sorozatban hat meccset játszott végig. Edzője nem tudta pihentetni.

A United vasárnap a Burnley ellen játszik bajnoki meccset, de Mourinho nem tudja rotálni igazán a csapatát. „Herrera friss lesz játszani, Ashley Young is, és kis más? Senki más nem lesz friss. Most abszolút mindenkire szükségünk van. Nem gondolhatok arra, hogy Axel Tuanzebe az U20-as vb-re megy Koreába, mert talán Axelnek jönnie kell most."