Ha bemegy, egyből két MU-legenda születik

A Manchester United továbbjutását jelentő gólt Marcus Rashford szerezte meg az Anderlecht elleni EL-meccs hosszabbításában, a 107. percben, de igazán menő akkor lett volna az angol csapat, ha a 92. percben, rögtön a hosszabbítás elején lövik be a másodikat.

Az történt ugyanis, hogy 1-1-es állásnál Rashford a szélen két védőt is elküldött, aztán egy pazar rabonázással tette be a labdát középre. Ráadásul embert is talált: Pogba iszonyú látványos ollózással tette kapura, de a lövés elakadt az egyik Anderlecht-védőben, bár az sem biztos, hogy kaput talált volna.

És akkor mindez egy közelebbi felvételen, lassítva.

A mindent eldöntő gólt végül Rashford jegyezte, a Manchester United 3-2-es összesítéssel ment tovább. A tizenkilenc éves támadó elkapta a fonalat, mert a hétvégén a Chelsea ellen megnyert rangadón is gólt szerzett. Szükség is lesz rá, mert Zlatan Ibrahimovic csütörtök este összeszedett sérülése súlyosnak tűnik.