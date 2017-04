A 38 éves Gera mesterhármast szerzett az NB I.-ben

A Ferencváros úgy ment az NB I.-ben tök utolsó Gyirmóthoz szombaton, hogy legutóbbi négy bajnoki mérkőzését nem tudta megnyerni, Thomas Doll edző is többször kiosztotta csapata teljesítményét az utóbbi hetekben.

Az első fél óra után úgy nézett ki, hogy most is őrjöngeni fog, mert a hazai Gyirmót megszerezte a vezetést, de eltelt közel húsz perc, és a harmincnyolc éves Gera Zoltán két percen belül két fejesgóllal megfordította a mérkőzést.

A 36. percben Kleinheisler passza után fejelt gólt, nem sokkal később pedig Varga beadása után szinte ugyanoda stukkolta a labdát.

Varga volt az, aki az 60. percben büntetőt harcolt ki a Fradinak, amit Gera értékesített, ezzel mesterhármast szerzett a válogatott játékos. Nem volt lefutott a meccs, mert a gyirmóti Tamás a 77. percben nagy gólt ragasztott a Ferencváros kapujába, és még ezzel sem volt vége a vendégcsapat gyötrelmeinek, mert a 90. percben büntetőt kapott a Gyirmót, ami viszont kimaradt. A Fradi 3-2-re nyert, de nem sokon múlt, hogy ismét csak ikszeljenek.

A bajnoki címre hajtó Videoton a kiesés elől menekülő MTK-hoz ment, de egyik csapat sem tudott nyerni, 1-1 lett a mérkőzés vége. A Diósgyőrnek tényleg jót tett az edzőváltás, mert folytatta a menekülést, és a Paks otthonában tudott nyerni ezúttal 1-0-ra.

A kiesőzóna közelében van a Debrecen is, ami hetek óta kiszámíthatatlan formában van. A Haladás ellen jól jött ki nekik a lépés: a 35. percben már 3-1-re vezettek Holman duplájával és Handzic góljával. A másodikban is szereztek egyet, a végére viszont kiengedtek, és a Haladásból a 18 éves Tóth Máté állította be a 4-2-es végeredményt.

Az Újpest nagyon simán, 3-1-re nyert a Mezőkövesd otthonában.