A Barca kibukott a sportbíróságra, Neymar nem lesz ott a Real ellen

A Barcelona az utolsó pillanatban egy merész, avagy pofátlan húzással megpróbált kiskaput találni Neymar eltiltásán, hogy a brazil vasárnap részt vehessen a bajnoki cím szempontjából döntő fontosságú, Real Madrid elleni mérkőzésen.

Neymart a saját hülyesége miatt tiltották el három mérkőzésre, miután a Malaga elleni kiállítását követően gúnyos tapssal jutalmazta az amúgy teljesen helyesen eljáró játékvezetőt.

Mivel a katalánok a héten kiestek a Bajnokok Ligájából, a bajnokságban pedig egy meccsel kevesebbet játszva is három pont lemaradásban vannak a Real Madriddal szemben, így a vasárnapi El Classico tényleg a szezon legfontosabb mérkőzése a számukra. Márpedig Neymar – talán Messi mellett – az egyetlen fény mostanában a barcelonai éjszakában, így érthető, hogy mindent elkövettek, hogy ott lehessen a pályán.

Ezért a katalánok azt találták ki, hogy megtámadják az eltiltását a Nemzetközi Sportdöntőbíróságon (CAS). Ámde nem ám csak úgy, a fellebbezés benyújtásával ugyanis megvárták a pénteki munkanap végét, tudván, hogy a testület a jövő hétig már nem tart rendes ülést.

Így pedig – legalábbis szerintük – a spanyol szövetség szabálykönyvének 98.1-es pontjának b) paragrafusa alapján, ami a külső döntőbírósághoz való fellebbezés körülményeit szabályozza, Neymar mindaddig továbbra is jogosult játszani, amíg döntés nem születik az ügyében. Mindez azonban csak az ő jogértelmezésük, amit a CAS azóta kiadott közleménye is cáfolt. A szervezet azt is jelezte, hogy nem fog rendkívüli ülést összehívni az ügyben.

A brazil mindenesetre elutazott a csapattal, Luis Enrique edző pedig sejtelmesen lebegtette a pályára lépését még vasárnap reggel is.

Végül vasárnap délelőtt a klub közleményben tudatta, hogy eltekint a játékos szerepeltetésétől, ugyanakkor azt is jelezték, hogy a kialakult helyzetért a CAS-t hibáztatják, és továbbra is meg vannak győződve arról, hogy az ő jogértelmezésük volt a helyes.