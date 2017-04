Dzsudzsák: gól és két gólpassz az ázsiai BL-ben

Remek játékkal jelentkezett hétfőn Dzsudzsák Balázs és csapata, az al-Vahda is az ázsiai Bajnokok Ligájában, ahol 5-1-re verték az al-Rajjant a csoportkörben. Dzsudzsák három gólban is benne volt, kettőnél hivatalosan is őt írták be a gólpassz mellé, a találatát viszont egy megpattanás miatt végül nem neki adták, bár mi neki számoljuk.

A hivatalos jegyzőkönyv szerint Sebastián Tagliabué így duplázni tudott a meccsen, de a videó alapján jól látszik, hogy a gól a magyar válogatott érdeme. Ezzel a találattal lett 2-1 az al-Vahdának az első félidő végén, a szünet után aztán két Dzsudzsák-gólpasszal el is döntötték a meccset.

A továbbjutás így is messze lehet Dzsudzsákéknak, a négyfős csoportban öt forduló után az utolsó helyen állnak négy ponttal, a csoportot a kilencpontos al-Hilal vezeti, mögöttük az al-Rajjan a második hét ponttal, vagyis Dzsudzsákéknak az utolsó fordulóban nem elég a Persepolis elleni győzelem, az al-Rajjan vereségéért is szurkolniuk kell majd május 8-án.