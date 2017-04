Beleszól-e Simeone a Real–Barca-hajszába?

Klasszismeccsen, drámai befejezéssel a Barcelona legyőzte a Real Madridot a vasárnapi, madridi Clasicón, és már pontegyenlőséggel, de jobb egymás elleni eredményekkel (és gólkülönbséggel) átvette az első helyet a bajnokságban. (Pontegyenlőségnél az egymás elleni számít, azaz a Barca-Real 1-1 és a Real-Barca 2-3 a Barcának jobb.)

Innen egyenes lehet Messiék útja, gondolhatnánk, csakhogy a Madrid vesztett pontokat tekintve jobban áll, mivel a többiekhez képest van még egy elmaradt meccse, azaz eggyel kevesebbet játszott. Azt május 17-én pótolja, és ha pontot szerez, visszaelőzheti a Barcát. Azért halasztották el február elején a Celta-Realt, mert egy viharban megrongálódott stadion, és nem volt más hely a versenynaptárban, így csak május 17-én, az utolsó forduló előtt pár nappal találkoznak.

Jelenleg tehát 75-75 a pontállás az élen, a Barcának öt, a Realnak hat meccse van a befejezésig.

Nehéz megmondani, ki van jobb passzban.

A Barcelona szerdán kibukott a BL-ből , a Juventusszal csak 0-0-t játszott, így maradt az első meccs 3-0-ja az olaszoknak.

A Real viszont elképesztő meccsen, hosszabbításban verte ki a Bayern Münchent, ami azt jelenti, az elmaradton kívül még kettővel többet játszik az utolsó bajnoki fordulóig a Barcánál.

A Real Madrid ráadásul nem kisebb ellenféllel találkozik a Bajnokok Ligája elődöntőjében, mint az Atletico Madriddal, először hazai pályán, május 2-án, majd a visszavágón, május 10-én.

Zinedine Zidane edző eddig tökéletesen forgatta a csapatot, a nagyobb meccsekre pihentette a legjobbjait, miközben a még mindig borzasztóan erős B csapat a bajnoksághoz elengedhetetlen meccseket nyert meg. Ezeken villogott Isco, aki a vasárnapi Clasicón egy percet sem kapott, továbbá a vasárnap csere, de egyenlítő gólt szerző James Rodriguez, Lucas Vazquez, aki még a kispadra sem fért oda a Barca ellen, illetve az a Marco Asensio, aki a nagy rangadón szintén csak percekre állhatott be, miután hét közben a Bayernnek gólt rúgott. És akkor még nem beszéltünk arról az Alvaro Moratáról, aki Cristiano Ronaldo mögött a Madrid második legjobb góllövője, bajnokikon 11 gólnál jár, összesen 17-nél, ám szintén a padról nézte végig a Barca-meccset.

Mindannyian szenzációs futballisták, és rájuk vár majd a feladat, hogy az Atletico-meccsek között behúzzák a bajnokikat, amivel a Real 2012 óta első spanyol bajnokságát szerezné meg.

Bármilyen hihetetlen, a Real Madrid 2008 óta egyszer lett bajnok.

A vasárnapi után még a madridi sajtó is meghajolt a két gólt szerző Lionel Messi előtt, aki az előző hat Clasicóján, 2014 óta nem talált be, most viszont rekordokat döntött a duplájával. Rekordgyanús Sergio Ramos 22. piroslapja is a Realban, amit Messi felvágásáért kapott. Az egymeccses eltiltás biztos neki, és bár úgy tűnt, ő is megtapsolta a bírót - mint Neymar, aki emiatt kapott még két meccset - , Ramos tapsa valójában Gerard Piquének szólt, akivel folyamatos Twitter-üzengetésben van, miközben a válogatottban a legnagyobb harmóniában játszanak egymás mellett.

A madridi Marca és AS címlapja

Zidane így nem lesz könnyű helyzetben, amikor a védelmet kell összeraknia a következő, szerdai bajnokira, ugyanis Ramoson kívül a sérült Pepe sem játszhat, és csak egy egészséges középhátvéd maradt a keretben, Nacho, aki meg kiegészítőember, bár szinte tökéleteset nyújt mindig, ha pályára küldik. Zidane a francia válogatott Varane felépülésében reménykedhet még.

De valószínűbb, hogy La Corunában, a Depor ellen a Madridnak alkalmi védősorral kell kiállnia, Nacho mellé egy szélsőhátvédnek - Marcelo, Coentrao, Carvajal, Danilo - kell bemennie, esetleg Zidane hátravonhatja a középpálya motorját, Casemirót. Esetleg Kroost, de az már nagyon extrém lenne.

A Deportivo elméletileg nem nagy ellenfél, a bajnokságban csak 16., matematikailag még ki is eshet - 8 pontra van a zónától - , de látszik, mire képes, egy hónapja 2-0-ra megverte otthon - a 6-1-ből érkező - Barcelonát.

Két kulcsember: Cristiano Ronaldo és Iniesta

Nem lehet ott a pályán Gareth Bale sem, aki vasárnap újra megsérült, az első félidőben kellett lecserélni. Ez a 17. sérülése, mióta 2013 nyarán Madridba szerződött, ami kissé nyugtalanító. Most a vádlijával van gond, ezért ment le, és ebben ott van Zidane felelőssége, aki annak ellenére a csapatba állította, hogy állítólag az orvosi stáb ezt nem javasolta. Zidane inkább Bale-re hallgatott, aki azt mondta, fittnek érzi magát.

Novemberben műteni kellett a bokáját, akkor három hónapot kihagyott, két hete pedig a Bayern elleni első BL-meccsen egy apróbb gond visszavetette, csakhogy játszani akart. Nem csoda persze, de így most pár hétre újra nélkülöznie kell őt a klubjának. Lucas, Isco, Asensio is helyettesítheti.

Kulcsfeladat vár a kapuban Keylor Navasra is, aki a Clasicón talán a legjobb Madrid-futballista volt, elképesztőeket védett, amit lehetett kiszedett, sőt. Hihetetlen, hogy nem szilárd a helye Madridban, állítólag a nyáron lecserélik a manunitedes David de Geára, ami két éve már majdnem megtörtént.

A Barcának egy jóval kevésbé nehéznek tűnő meccs jön szerdán, a tökutolsó Osasuna megy hozzájuk, aminek már csak idő kérdése a kiesés, 9 pontra van a meneküléstől. Utána szombaton viszont Messiéknek újra fel kell kötniük a gatyát, a városi rivális Espanyolhoz mennek, és egy derbin akkor is megszenvednek, ha végül nyernek.

De arra a mérkőzésre már visszatér Neymar, aki a Clasicón második meccsét töltötte a hármas eltiltásból, így szerdán az Osasuna ellen még pihen. Kérdés, hogy Luis Enrique edző visszaáll-e az évek óta megszokott 4-3-3-hoz, mert Madridban eléggé bevált a kétcsatáros rendszer, amiben Messi új helyen, igazi 10-esként, irányító középpályásként játszott.

Messi olyan volt, mint egy felturbózott Xavi, túlnyomórészt középen kapta a labdát, innen indult meg, illetve osztogatott. A fenti kis videóból szembetűnő a pozícióváltás.

És akkor nézzük, kinek milyen a sorsolása az utolsó öt, illetve hat körre.

Plusz a Celta-Real elmaradt meccs május 17-én

Említettük, hogy a Real szerdán megy a Deporhoz, majd fogadja a Valenciát. Utóbbi meccs két éve 2-2 lett, és akkor azon ment el akkor Ronaldóék bajnoki esélye. Utána a Granada jön, kieső csapat, jelenleg 7 pontra a meneküléstől, velük nem lehet gondja a Madridnak. Az utolsó előtti körben a Sevilla megy Madridba, nem könnyű ellenfél, de a hazai pálya sokat jelent.

Ami a képen nem látszik, az a már említett, május 17-i Celta-Real Madrid. Megjósolhatatlan nehézségű mérkőzés, ami attól függ, hogy meddig jut a Celta az EL-ben. Az elődöntőben a Manchester Uniteddel találkoznak, ha összejön a döntő, a madridiak elleni meccs nem csak hogy tét nélküli nekik, de csak egy héttel lesznek a klubtörténet legnagyobb sikerét jelentő Európa Liga-döntőtől. Egy ilyen szituációban még úgy se a Madridra koncentrálnának, hogy a szezonban már megverték a Barcelonát és a Realt, ráadásul idegenben, a kupában, 2-1-re.

Ami még fontos a Realnak, az a

két Atletico-meccs a BL-ben: az első a Granada előtt lesz, a második a Sevilla előtt.

A BL-odavágó jól jön ki, fontos lenne Zidane-éknak, hogy már az első meccsen eldöntsék a továbbjutást. Pár hete a Real-Atleti a bajnokságban 1-1 lett, de az Diego Simeone csapatának kvázi tét nélküli volt, annyira le vannak maradva a bajnokságban, hét pont a hátrányuk. A BL-re fogja feltenni az Atletico szezonját az argentin edző, kérdés, megviseli-e ez a Realt.

A Madridra tehát nyolc mérkőzés vár a bajnokság végéig, a Barcelonára csak öt. Ezek:

Az Osasuna után az Espanyol idegenben nagy próba lesz, a Villarreal otthon szintén nem könnyű, jó kis csapat, ami az EL-indulásra hajt. De a Nou Campban van a meccs. Lehetnek gondok Las Palmasban az utolsó előtti fordulóban, majd jön az Eibar otthon az utolsóban, annak már meg kell lennie.

Bár felesleges is a Barca szempontjából így értékelni, de az összes meccsüket meg kell nyerniük, 15 pontot kell hozniuk mostantól a zárásig, csak úgy reménykedhetnek a bajnokságban. A Madridnak viszont belefér egy iksz a hatból, ami mindenképp ad némi biztonságérzetet.

A verseny szerdán 19:30-kor kezdődik a Barcával, 21:30-tól folytatódik a Reallal.