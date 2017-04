Brutális jobbhoroggal indult a tömegverekedés a Libertadores-kupában

Az indulatok a csütörtök este Uruguayban játszott Penarol-Palmeiras csoportmérkőzés végén szabadultak el. Előbb a játékosok estek egymásnak, majd a szurkolók is verekedni kezdtek a lelátón, végül pedig a stadionon kívül is összecsaptak a nézők, úgy egymással, mint a rendfenntartókkal.

Az egész úgy kezdődött, hogy a hazai csapat kétségbeesetten ment az egyenlítésért, miután a brazilok 0-2-es hátrányból megfordították a meccset. A Penarol az utolsó percben szöglethez jutott, amiből nem gólhelyzet lett – hiába ment előre a kapusuk is – hanem bunyó, mivel az egyik hazai játékos elveszítette a hidegvérét, és egyszerűen leütötte az őt őrző védőt. A bíró nem csinált nagy ügyet a dologból, a játékosok annál inkább, így pillanatokon belül kitört a tömegverekedés.

(1:01-nél látszik kinagyítva, hogy mi történt)

A balhé eredményeképpen 30 szurkolót letartóztattak, 18 rendőr megsérült. Hogy hány drukker sérült meg, arról az uruguayi belügyminisztérium nem közölt adatot, de minden valószínűség szerint elég sok.

Furcsa ezt mondani, de az egész végződhetett volna sokkal rosszabbul is, mivel a helyi belügyminisztérium szerint a drukkerektől lőfegyvereket is elkoboztak. Azt pedig már szinte mondani sem érdemes, hogy a játékosok verekedésének egyik főszereplője az Internazionale kölcsönjátékosaként a Palmeirast erősítő Felipe Melo volt. Őt jól ismerjük már a Juventusból és a Galatasarayból is. (via MTI, BBC)