Nikolics nem tud leállni

Nemanja Nikolics, a magyar válogatott futballistája nyolcadik meccsén már az ötödik gólját lőtte a Chicago Fire-ben. Ezúttal a New York Red Bull otthonában talált be, fájó csak az, hogy 2-1-es vereség lett a vége.

Nikolics az 59. percben talált be, ezzel egyenlítette ki a Fire Bradley Wright-Philipps gólját. Aztán a 71. percben Kemar Lawrence és megszerezte a Red Bull győztes találatát.

.@niko_nemanja bags the first opposing goal at Red Bull Arena in 2017. #cf97 pic.twitter.com/NWnLrnK5pI