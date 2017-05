A liverpooli az év gólját ollózta

Vezet a félidőben a Liverpool a Watford otthonában, a Premier League 35. fordulójának zárómeccsén. A vezető gólt a hosszabbítás perceiben szerezte Emre Can, a Liverpool német középpályása.

Elképesztő gólt lőtt, talán a PL egész szezonjának legszebb találata volt. Lucas Leiva emelte be a 16-osra a labdát. Can pedig ollózva, félfordulattal akkora gólt lőtt, hogy még a hazai drukkerek is fogták a fejüket és tapsoltak utána.

A Liverpool amúgy a 13. percben elveszítette Philippe Coutinhót, akit Lallana váltott, a brazil lábsérülést szenvedett, pontos diagnózis még nincs.

A cikkünk folyamatosan frissül.