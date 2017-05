Fizetnek a szurkolóknak, ha nincs playoff

Az angol másodosztályban szereplő Leeds United vezetése furcsa ígéretet tett a szurkolóknak a Championship kezdete előtt. Úgy adott el a drukkereknek szezonbérletet, hogy szerződést írt alá velük: amennyiben nem sikerül legalább a playoffba kerülni, akkor visszafizetik a bérletek árának egynegyedét, azaz körülbelül egymillió fontot.

Pestiesen szólva, elég nagy szarban van most a klub tulajdonát birtokló Eleonora Sport Limited és az Aser Group Holding, ugyanis már csak a csoda segíthet, hogy a nagy múltú, korábban háromszoros angol bajnok, BEK-, és KEK-döntős, kétszeres UEFA Kupa-győztes klub ott legyen a legjobb hatban.

Az utolsó forduló előtt a még playoffos helyen álló Fulhamnak 77, a Leedsnek 74 pontja van. Ez még elvileg behozható, de a sorrendet a gólkülönbség dönti el. Ez pedig a Fulhamnek +27, a Leedsnek viszont csak +14, azaz 13 gólt kellene ledolgozni egyetlen meccs alatt.

Ez még úgy is elképzelhetetlen, hogy a Fulham a 4. helyen álló és biztos playoffos Sheffield Wednesday vendége lesz, míg a Leeds a már biztosan kiesett Wiganhez utazik. A Leeds amúgy a bajnokságban kétszer is 1-1-et játszott a Fulhammal.

A Leeds 2004-ben esett ki a Premier League-ből, azóta a harmadosztályt is megjárta, súlyos anyagi gondokkal is küzdött. Évek óta nagy reményekkel indulnak neki a feljutásnak, de ez most már 13. éve sem sikerült.

Az utolsó forduló meccseit vasárnap játsszák, utána a szurkolók pedig mehetnek a kasszához, hogy a beígért pénzt visszafizesse nekik a klub. Nagyon jó gondolat, talán az NB I.-ben is be lehetne vezetni.