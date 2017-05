Létezik-e nagyobb mentés, amikor a kapus is verve?

Az Egyesült Államok és Kanada közös bajnoksága, a Major League Soccer sokkal izgalmasabb, amióta magyarok is szerepelnek benne. Legutóbb Németh Krisztián, idén Nikolics Nemanja öregbíti jó hírünket a tengerentúli bajnokságban. Közben más csodák is vannak, egy ilyen történt például az Atlanta United-Washington DC mérkőzésen is hétfő hajnalban.

Gyakorlatilag már minden eldőlt a meccsen, hiszen a hosszabbítás perceiben jártunk és a Washington 3-1-re vezetett, amikor egy remek kiugratással Lamar Neagle lépett meg, már csak a kapussal állt szembe, cselezgetett, majd ellőtte a labdát, de érkezett Michael Parkhurst és az ötösön belül, fejjel mentette meg csapatát az újabb góltól.

Parkhurst ezzel azért helyre hozta a hibáját, amelyet a 25. percben követett el, amikor a lábáról, a kapusát is becsapva született meg az első washingtoni gól, amellyel egyenlíteni tudott a DC United.

A két keleti konferenciában szereplő csapat között ezzel eltűnt a különbség, mind a ketten 11-11 ponttal állnak, ahogy Nikolics klubja, a Chicago Fire is. A gólkülönbség miatt szerepel egyenlőre az Atlanta a vonal felett. A klub tulajdonosa egyébként az az Arthur Blank, aki az NFL-ben szereplő Atlanta Falcons vezére is, a klub amúgy idén csatlakozott a ligához, ez az első szezonja.

Még egy érdekesség az észak-amerikai foci világából. A ligából 8-9 játéknap ment le és már csak egyetlen csapat, a Philadelphia Union az egyetlen nyeretlen. Nyolc meccsükből négy döntetlennel ért véget, négyet elbuktak és már 247 napja nem nyertek meccset az MLS-ben. Egészen pontosan 2016. augusztus 28-án sikerült legutóbb győzniük, azóta 16 meccs képtelenek nyerni. A hétvégén a Los Angeles Galaxy otthonában játszottak 0-0-t.

Még nem ez az MLS negatív rekordja. A leghosszabb nyeretlenségi széria a New York/New Jersey Metrostars nevéhez fűződik, amely 1999-ben 19 meccsen volt képtelen nyerni és az MLS eddigi legrosszabb eredményével (7 győzelem, 25 vereség) zárta az alapszakasz.