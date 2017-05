3-1-re verjük a franciákat az U17-es Eb-n

Megszerezte a vezetést az U17-es futball Európa-bajnokság franciák elleni meccsén Magyarország csapata a második félidő elején. Csoboth Kevin lőtte második gólját a meccsen, fordítottunk. Az 50. percben Bencze Márk remek szólógóljával már 3-1-re mentünk, ő a tizenhatoson kívülről csavart a jobb alsóba.

Csoboth első gólja:

A franciák Amine Gouiri góljával kerültek előnybe, nagyon bevágta közelről. Csoboth három perccel az első félidő vége előtt, a 37. percben egyenlített, remekül emelte el a labdát a kapus mellet a bal alsó sarokba.

Csoboth második gólja:

A meccs a 63. percben 3-1-re áll. Ezen a szinten csak 80 percet játszanak, mindkét félidő 40 perces.

Bencze gólja:

A magyar válogatottból hiányzik a budapesti selejtezők legjobbja, Szoboszlai Dominik, aki megsérült még a kezdés előtt.

Az utolsó húsz percben a franciák temérdek helyzetet hagytak ki, ziccerben gurítottak mellé, Ásványi Balázs kétszer is nagyot védett, megfogott egy közeli fejest is. Kontrából nekünk is volt helyzetünk, Schön fejelt mellé egy pontos beadást.

Az U17-es csapat drámai tornán jutott ki erre a 16-os döntőre, kétszer is a hosszabbításban sikerült megszereznie a győztes gólt Szoboszlainak. Itt Franciaországgal, Feröerrel és Skóciával kerültünk egy csoportba, az első kettő jut tovább a negyeddöntőkbe.

A következő meccsünk szombaton, Skócia ellen lesz, majd kedden Feröerrel játszunk.