A portugálok húzzák meg elsőnek a videóbírót

A portugál futballszövetség döntése értelmében már a következő első osztályú szezontól kezdve bevezetik az úgy nevezett VAR-technológiát, azaz a videóbírót. Egy bajnoki meccsen már idén kipróbálták, a következő szezontól viszont minden meccsen kötelező lesz.

A portugál lapok közül a Record írt róla, hogy ez meccsenként 2000 eurós költséget jelent, azaz a szezon összes meccsével felszorozva egy idényben körülbelül 600 ezer eurót kell az új technológiára költeni.

A portugálok arról írnak, hogy a vitás esetek megítélése legfeljebb 1,7 másodperc késleltetést fog igénybe venni, amely bőven megfelel a a futball szabályalkotó testülete, az IFAB által megkötött 2 másodpercnek.

Az angoloknál már ettől a szezontól kezdve alkalmazták a gólvonal-technológiát, amely a Record szerint 14 kamera kiépítésével meccsenként 30 ezer eurós költséget jelentett.

Nem csak Portugáliában, hanem az egész világon is egyre többen kísérik figyelemmel a VAR-technológia terjedését. Gianni Infantino, a FIFA elnöke már bejelentette, hogy a 2018-as, oroszországi világbajnokságon is használják majd a videobírót. Ausztráliában már alkalmazzák a rendszert és Csányi Sándor, az MLSZ elnöke is beszélt már róla, hogy az NB I.-ben is megvizsgálják a bevezetés lehetőségét.