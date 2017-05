A Real-B egy félidő alatt elintézte

Nagyon simán nyert a Real Madrid a Granada otthonában, a 3. és a 35. perc között rúgtak négyet úgy, hogy a legjobbak nem voltak ott a meccsen. Csak a legjobbakat említve: Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Marcelo, Luka Modric hagyta ki ezt a meccset, Gareth Bale, Pepe, Varane pedig sérülés miatt nem lehetett ott, Benzema csereként állt be

De ott volt James Rodriguez és Alvaro Morata, akik két-két gólt lőttek. Szépeket, de a kiesést már szinte biztosan el nem kerülő Granada ellen nem is akkora fegyvertény, inkább becsületes munka.

Ahogy Casemiro is említette a meccs után, amikor arról beszélt, hogy végül is teljesen mindegy, hogy ezt most A, vagy B csapatnak hívjuk. Ez a Real Madrid, amelynek minden körülmények között az a feladata, hogy nyerjen.

Most nyertek, nem is gyenge játékkal, így most 84 ponttal, a Barcelonával azonosan állnak a második helyen, de a Realnak egy elmaradt meccse van. A bajnokság kulcsa tehát a kezükben. Még három forduló van hátra.

Primera División, 36. forduló

Granada-Real Madrid 0-4 (0-4)

Atlético Madrid-Eibar 1-0 (0-0)

Sporting Gijón-Las Palmas 1-0 (0-0)

FC Barcelona-Villarreal 4-1 (2-1)

pénteken játszották:

Sevilla-Real Sociedad 1-1 (1-0)

vasárnap játsszák:

Alavés-Athletic Bilbao 12.00

Valencia-Osasuna 16.15

Deportivo La Coruna-Espanyol 18.30

Málaga-Celta Vigo 20.45

hétfőn játsszák:

Leganés-Real Betis 20.45

A tabella:

1. FC Barcelona 36 108-34 84 pont

2. Real Madrid 35 96-39 84

3. Atlético Madrid 36 66-25 74

4. Sevilla 36 63-45 69

5. Villarreal 36 53-32 63

6. Athletic Bilbao 35 51-38 62

7. Real Sociedad 36 55-49 62

8. Eibar 36 54-46 54

9. Espanyol 35 45-47 50

10. Alavés 35 36-41 48

11. Celta Vigo 34 49-57 44

12. Málaga 35 44-51 42

13. Valencia 35 50-61 40

14. Las Palmas 36 52-67 39

15. Real Betis 35 38-57 37

16. Deportivo La Coruna 35 39-59 32

17. Leganés 35 30-53 30

18. Sporting Gijón 36 39-70 27

19. Granada 36 28-78 20 - már kiesett

20. Osasuna 35 37-84 19 - már kiesett