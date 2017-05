Történelmi győzelmet szerzett Wenger Mourinho ellen

Bármilyen hihetetlen, de a vasárnapi bajnokiig egyetlen meccset nyert csak Arsene Wenger José Mourinho ellen, bajnokit pedig még sose: az egyetlen sikere a 2015-ös Community Shield, vagyis az angol szuperkupa volt a franciának a portugál ellen. Most, 13. próbálkozásra verte először Mourinhót.

A Manchester United 55 percig tartotta magát, még úgy is, hogy egy 19 éves, kongói származású, újonc angol védővel, Axel Tuanzebével álltak fel. Később beállt Scott McTominay is, így két újoncot is avatott Mourinho.

A második félidő elején jött egy megpattanó, nagyon távoli lövés (Granit Xhaka), majd egy bivalyerős Danny Welbeck-fejes, és az Arsenal 4 perc alatt el is döntötte a meccset.

Welbeck fejese már a 15. ilyen gólja volt az Arsenalnak a szezonban, ami a legtöbb a Premier League-ben, de még ennél is fontosabb, hogy győzelmével nagyon közel került az Arsenal ahhoz, hogy esetleg ötödik legyen a szezon végén.

Wengeréknek ugyanis jelenleg 63 pontja van, de 34 meccsen, míg a pont előttük álló Manchester United 65 ponttal ötödik, de ők eggyel többet játszottak. Az Everton 58 ponttal a hetedik, hátra tehát már nem nagyon kell figyelniük, és a 69 pontos, harmadik Manchester City is messze lehet nekik – igaz, az ötödik és hatodik hely között nincs nagy különbség, mindkettő egyből az Európa Liga csoportkörébe megy, egyedül a presztízs lehet tét a két sztáredzőnek.

Korábban a Liverpool 0-0-s döntetlent játszott a Southampton ellen, a hazaiak még büntetőt is rontottak.